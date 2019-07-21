Он бился за рулем чаще всех телеведущих и даже некоторых гонщиков, но это не останавливает Хаммонда. В его личном гараже машины от американских маслкаров до европейских внедорожников — телеведущего постоянно бросает из крайности в крайность.
Угнанный автомобиль принадлежит бизнесмену, общественному деятелю и председателю производственно-инновационного фонда «Сибирь» Василию Козину. Он оставил машину на ремонт в столичном автосервисе, а сам отправился в командировку.
И снова заканчивается очередная эра. Эра заднеприводных компактных автомобилей. Их последний представитель, разошедшийся тиражом 2,5 млн штук, — BMW 1-й серии. В следующем, третьем поколении он окажется переднеприводным!
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