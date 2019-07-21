О распределении моментов в полноприводных автомобилях любят поспорить. Подогревают страсти неграмотные фразы маркетологов типа той, что в заголовке. На практике все выглядит более приземленно.

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Чтобы разобраться в блокировках и прочих дифференциалах, достаточно запомнить пару постулатов:

Там, где нет сопротивления, момент всегда равен нулю.

Симметричный дифференциал всегда выравнивает моменты: межосевой — на осях, межколесный — на колесах.

Особенные сложности в понимании вызывает первый постулат. Многим трудно осознать, что если, к примеру, автомобиль «сел на брюхо» и жалобно крутит колесами в воздухе, то при этом момент на маховике его двигателя равняется нулю! Но это именно так — разумеется, если не учитывать трение и аналогичные внутренние потери (вращение генератора и т п.). Если нет полезной совершаемой работы, то нет и никакого момента. А мотор, вращающий лишь сам себя, никакой работы не совершает.

Именно поэтому никакая хитроумная электроника не может по заданию свыше перебросить, например, 70% крутящего момента двигателя на буксующее колесо. Это то же самое, что говорить о затрате энергии при перетягивании каната, второй конец которого никто не держит. Но чтобы пояснить все это на конкретном примере, рассмотрим следующую ситуацию.

Нива едет по кольцевой дороге на четвертой передаче. Водитель включил блокировку межосевого дифференциала. Как распределяются крутящие моменты по колесам, если считать момент на маховике двигателя равным 100%?

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Начинаем разбираться. На каждой из осей этой машины стоят межколесные дифференциалы — следовательно, моменты между правым и левым колесом на осях поделятся поровну. Если, например, правое переднее колесо зависнет в воздухе, то моменты на обоих передних колесах тут же станут нулевыми. Но осталось понять, в одинаковых ли условиях находятся передняя и задняя оси?

Если бы межосевой дифференциал не был заблокирован, тогда все было бы просто: все колеса находятся в равных условиях, получая от 0 до 25% крутящего момента. Но дифференциал заблокирован, а потому уравниловка кончилась: распределение по осям определяется конкретной дорожной ситуацией. Где больше нагрузка, там и момент выше. Если передние колеса оказались на льду, то момент на них станет нулевым — все достанется в равных долях колесам задней оси. Поэтому полный правильный ответ звучит так: на колесах каждой оси моменты делятся поровну, а распределение по осям осуществляется в зависимости от нагрузок и сил сцепления.

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