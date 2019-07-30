Надписи AWD или 4WD очень часто истолковываются неправильно. «За рулем» объясняет, в чем главное отличие содержания, которое стоит за аббревиатурами.

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Иноязычные вывески и надписи всегда грели россиянам душу — в них скрывается что-то неведомое и манящее. «Иностранец Василий Федоров» — из той же оперы. Ну а шильдики на полноприводных автомобилях — это вообще отдельная тема.

Чем, к примеру, отличаются AWD и 4WD? И какой из вездеходов при этом круче?

К сожалению, в ряде случаев даже продавцы не могут толком пояснить суть различий. Да и заводчане любят темнить. А всё потому, что такого рода обозначения являются маркетинговыми, а потому достаточно условными. Именно поэтому общего правила или стандарта здесь нет.

Однако с достаточной степенью достоверности можно утверждать, что AWD — это моноприводники вроде Дастера или УАЗа, в которых предусмотрена возможность тем или иным способом подключать вторую ведущую ось. А вот 4WD — это автомобили типа Нивы, с постоянно подключенными осями и с изначально заданным распределением момента между осями (например — поровну), у которых имеется возможность блокировки межосевого дифференциала. Впрочем, если такие автомобили съедут на бездорожье, то их способности выбираться из грязи или сугроба существенно превзойдут таланты обычного моноприводника.

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