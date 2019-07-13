Lada XRAY Cross — длительный тест — журнал За рулем

Lada XRAY Cross на длительном тесте "За рулем". Начинаем!

Как ведет себя Иксрей в повседневной эксплуатации? Надежен ли мотор 1.8? Без сбоев ли работают мультимедиа и электронные помощники водителя? — ответы мы получим от новичка в парке «За рулем».

LADA XRAY
LADA XRAY

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Lada XRAY Cross: тест-драйв на все деньги

Редакционный парк пополнился еще одной новой Ладой. Это оранжевый (цвет «янтарь») XRAY Cross со 122-сильным двигателем и механической коробкой, в топовой комплектации Lux Prestige.

Мы были первыми, кто устроил этой модели серьезные испытания, отправив XRAY Cross в двухнедельный пробег в Каракумы. Почти десять тысяч километров, накатанные по дорогам и бездорожью России, Средней Азии и Кавказа, позволили собрать много полезной информации о машине.

Но вопросы остались, и ответы на них мы планируем получить как раз по ходу длительного теста. Например, как ведет себя автомобиль в повседневной эксплуатации? Надежен ли мотор 1.8? Без сбоев ли работают мультимедиа и электронные помощники водителя? Следите за нашими публикациями, а мы будем пристально следить за Иксреем.

  • Все машины, прошедшие наш длительный тест или находящиеся на нем, вы найдете в нашем разделе «Парк ЗР» Про машины, которые мы испытываем прямо сейчас, вы можете задать вопрос журналистам «За рулем».

Фото: АВТОВАЗ

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о LADA XRAY (20)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

3% гарантийное кредитное предложение

Недостатки:

Я г-н Марк Джо из корпорации, мы являемся законной, зарегистрированной и гарантированной кредитной компанией, мы предоставляем 3% —ое кредитование частным лицам, компаниям, государственным учреждениям и коммерческим организациям, а также людям всех видов. Свобода кредитов является решением всех в...

Комментарий:

mjoe0123@gmail.com

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