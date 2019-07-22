У вашей машины карбюратор? Про эту операцию, которую вам надо проделать с автомобилем, на сервис-центрах часто не говорят. У вас система впрыска? Вам это тоже надо!

Что происходит?

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Инженеры отлично знают, что нынешние двигатели внутреннего сгорания не имеют принципиальных отличий от прародителей — все те же поршни, цилиндры, трубопроводы и заслонки. С этой точки зрения Веста и Эмка устроены практически одинаково.

В результате работы двигателя на дроссельных заслонках, регуляторах холостого хода, заслонках регулирования длины впускного трубопровода, поршнях, кольцах, клапанах вентиляции картера, температурном датчике впускного тракта появляются углеродистые отложения, нагар, масляные и прочие загрязнения…

Не очень важно, какая у вас машина, карбюраторная или с впрыском: пока автомобиль полностью не избавился от механических агрегатов, а загрязнители всех мастей не ушли в историю, все равно придется чистить приводы, узлы и заслонки.

Зачем надо делать?

Для современных препаратов не имеет значения тип двигатели: они удаляют загрязнения как с карбюраторных, так и впрысковых ДВС, как с бензиновых, так и с дизельных. При этом в итоге облегчается пуск мотора, восстанавливается прежняя стабильность минимальных оборотов холостого хода, улучшаются показатели экономичности и приходит в норму экологичность автомобиля.

Очиститель можно применять как на разобранных моторах, так и в процессе их обслуживания, не прибегая к помощи какого-либо инструмента или тем более сервис-центра. Максимальный эффект достигается при обработке узлов в разобранном виде, но решение всегда остается за владельцем автомобиля.

Что используем?

Как правило, автослесари прибегают к помощи так называемых очистителей карбюратора, которые годятся и для чистки карбюраторов, которые в последнее время все реже и реже встречаются на просторах нашей необъятной, и для чистки дросселя инжекторных двигателей.

У вашей машины карбюратор

Как промыть его без демонтажа? Нужно снять крышку корпуса воздушного фильтра и запустить двигатель. Направляем струю очистителя в диффузоры карбюратора и одновременно приоткрываем дроссельную заслонку, не давая двигателю заглохнуть. Ведь смесь сильно переобогащается: требуется дополнительное количество воздуха. Также необходимо подать очиститель в отверстие, из которого берут воздух главные воздушные жиклеры. Оно обычно расположено между входами воздуха в первую и вторую смесительную камеру карбюратора. Очистку нужно производить до полного удаления черных отложений на стенках обоих смесительных камер.

Лучше очистить карбюратор, демонтировав и разобрав его. При этом удастся пролить очистителем воздушные и топливные каналы системы холостого хода. Удалить отложения из поплавковой камеры, также можно только разобрав карбюратор. Насос-ускоритель и его распылители, главные дозирующие системы также промывают только после разборки узла.

У вашей машины — система впрыска

Дроссельный узел мотора с системой впрыска топлива проще по конструкции и поэтому промывка без демонтажа обычно дает лучшие результаты. Процедура похожа на промывку карбюраторной системы питания. Распыляем очиститель в отверстие дроссельного узла, предварительно отсоединив подводящий воздух резиновый патрубок.

Регулятор холостого хода лучше промыть после демонтажа. При этом можно и как cледует промыть его каналы в дроссельном патрубке.

Очистители карбюраторов — какими они должны быть?

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Очиститель должен удалять любые загрязнения как с наружных, так и с внутренних поверхностей карбюратора. Наружные загрязнения мешают работе многочисленных рычажно-пружинных механизмов, отвечающих за перемещение привода второй камеры, насоса ускорителя, пневмокамеры приоткрытия воздушной заслонки и тому подобных устройств. Обычно смазка на такие узлы не наносится, а потому они просто должны быть сухими и чистыми.

Внутри карбюратор представляет собой множество камер и каналов, а также смесительные камеры. Система вентиляции картера двигателя, которая подключена до карбюратора, по воздушному потоку несет с собой целый букет из смол, сажи, нагара и микроскопических частиц масла. И вот все эти загрязнители попадают практически во все полости и каналы карбюратора. Засоряются и жиклеры (воздушные и топливные), а также эмульсионные трубки. Все это искажает штатные калибровки дозирующих систем и приводит к ухудшению работы двигателя.

Короче говоря, очиститель карбюратора должен удалять все возможные загрязнения с внутренних и наружных поверхностей карбюраторов и дроссельных узлов. При этом крайне желательно, что бы запах от такого очистителя был не очень сильный и не «валил с ног» исполнителя. Ведь работы часто проводят внутри помещения.

Примером подобного препарата может служить «Очиститель карбюратора и воздушной заслонки» от компании Astrohim. Отметим простое эргономичное крепление трубочки распылителя на крышке аэрозольного баллона. Неприятных особенностей его эксплуатации не отмечено (но, конечно, необходимо беречь глаза, а также избегать чрезмерного попадания препарата на окрашенные поверхности). Важнее другое: нет необходимости интересоваться у продавца, подойдет, мол, это средство для моей машины или нет? Подойдет! И самое важное — препарат достаточно прост в использовании, с ним справится любой автовладелец.

Конечно, многие полагают, что в эпоху одноразовых вещей нет резона ухаживать за машиной. Дескать, гарантию она отъездит в любом случае, а там пора и новую выбирать… Но даже при таком подходе стоит содержать автомобиль в добротном состоянии: это позволит продать его дороже.