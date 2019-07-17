Прокаченные УАЗы и другие крутейшие экспонаты фестиваля тюнинга — журнал За рулем

Прокачанные УАЗы и другие крутейшие экспонаты фестиваля тюнинга

13–14 июля прошел 5-й пляжный музыкально-автомобильный фестиваль Tuning Open Fest.

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Пляжная вечеринка тюнинга Tuning Open Fest — уже скоро!

Tuning Open Fest провел юбилейный летний сезон на базе «Круглое Озеро», где собрал более 200 ярких представителей тюнинг-индустрии и 2500 гостей.

Каждый прокачанный автомобиль, заезжающий на территорию фестиваля, сразу же оказывался в центре внимания публики. Шоу-кары были представлены как профессиональными тюнинг-ателье, так и частными владельцами творческих автоколлекций.


Глаза разбегались от множества интересных машин, но зрителям предстояло выбрать лучшие из них в разных номинациях. Победители собраны в нашей фотогалерее ниже.

Прокачанные УАЗы и другие крутейшие экспонаты фестиваля тюнинга

Фото: Tuning Open Fest

Прокачанные УАЗы и другие крутейшие экспонаты фестиваля тюнинга
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