Прокачанные УАЗы и другие крутейшие экспонаты фестиваля тюнинга

3000 км на метановом Ларгусе: считаем реальную экономию! «За рулем» выяснил, каков реальный запас хода, сколько в среднем потребляет метана Largus CNG и как обстоят дела с метановыми заправками в нашей стране. Но главное, теперь мы знаем, как скоро окупится битопливная Лада после покупки. Новая модель Chery для России: тест-драйв по-китайски Компания выведет на наш рынок еще два кроссовера и седан и станет лидером среди китайских брендов по широте модельного ряда. «За рулем» не упустил возможности принять участие в коротком тест-драйве четырехдверки Arrizo GX. Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander — кендо на вариаторах Хорошо все-таки, что такие практичные автомобили, как Икстрейл и Аутлендер, отправляя к нам на сборку, своевременно обновляют, не отставая от моды. Оба японца молодцы, но в нашем тесте, тем не менее, не обойдется без победителя.