Прокачанные УАЗы и другие крутейшие экспонаты фестиваля тюнинга

Материалы по темеПляжная вечеринка тюнинга Tuning Open Fest — уже скоро!
Tuning Open Fest провел юбилейный летний сезон на базе «Круглое Озеро», где собрал более 200 ярких представителей тюнинг-индустрии и 2500 гостей.
Каждый прокачанный автомобиль, заезжающий на территорию фестиваля, сразу же оказывался в центре внимания публики. Шоу-кары были представлены как профессиональными тюнинг-ателье, так и частными владельцами творческих автоколлекций.
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Глаза разбегались от множества интересных машин, но зрителям предстояло выбрать лучшие из них в разных номинациях. Победители собраны в нашей фотогалерее ниже.
Фото: Tuning Open Fest
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