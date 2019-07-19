Новый BMW 1-й серии — тест-драйв — журнал За рулем

Впервые без заднего привода — так обновился BMW 1-й серии

И снова заканчивается очередная эра. Эра заднеприводных компактных автомобилей. Их последний представитель, разошедшийся тиражом 2,5 млн штук, — BMW 1-й серии. В следующем, третьем поколении он окажется переднеприводным!

BMW 1-й серии
BMW 1-й серии

BMW > 1-й серии

Преимущества для BMW: «единичка» сможет отныне разделить платформу с Mini. Это снизит стоимость разработки и производства, но не сделает её дешевкой: базовая модель 118i будет стоить 28 200 евро. И не беспокойтесь — полный привод для «единички» тоже предусмотрен.

О том, как прошла первая поездка на новом BMW 1-й серии, читайте (и смотрите технические характеристики) здесь.


Фото: «За рулем»
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