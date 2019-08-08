Не разъехались во дворе (реальная история): и кто теперь виноват?

Иногда установка запасного колеса приводит к изменению положения рулевого колеса. Это когда вы едете прямо, а руль при этом повернут на несколько градусов в сторону. Почему так происходит и не стоит ли заехать на сервис? Отвечает эксперт «За рулем».
Многие аварии сегодня оказываются записаны на видеорегистратор. Но даже это порой не спасает от неверно вынесенных решений о степени виновности того или иного водителя. Такие решения иногда оспариваются в суде. А что вы думаете об этом случае — кто из водителей не прав?
Ульяновский автозавод расширил список модификаций полуторки Профи. Все новинки — грузовички классического формата, с кузовом или фургоном. Пример ГАЗели показывает, что без машин автобусного типа не обойтись, да и старушка-«буханка» требует замены.
Ducato несколько последних лет — лидер в сегменте LCV по продажам в 12 странах Евросоюза и еще в шести занимает второе место. Поэтому, когда пришла пора модернизации Ducato, фиатовцы, следуя логике эскулапов, постарались не навредить.
Hyundai Terracan увидел свет в 2001 году. Хорошо адаптированный к российским условиям, он не обрел популярности среди отечественных автолюбителей. Сейчас на вторичке доступно всего 237 «Терраканов» по цене от 230 до 700 тыс. рублей. За какие преимущества стоит оценить «корейца» и выбрать его для покупки, рассказываем в статье.