Не разъехались во дворе (реальная история): и кто теперь виноват?

Многие аварии сегодня оказываются записаны на видеорегистратор. Но даже это порой не спасает от неверно вынесенных решений о степени виновности того или иного водителя. Такие решения иногда оспариваются в суде. А что вы думаете об этом случае — кто из водителей не прав?

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нака 5.21. Жилая зона. Водитель автомобиля с видеорегистратором двигался прямо по внутридворовому проезду и применил экстренное торможение (стрекот системы ABS хорошо различим на видеозаписи), как только увидел опасность впереди. Однако избежать аварии не удалось.

Авария случилась в зоне действия з

Имейте в виду, что никаких дополнительных дорожных знаков на этом участке не установлено. Само ДТП произошло в один из зимних месяцев. При этом Opel Astra, двигавшийся навстречу, был обут в летние шины. Может ли это обстоятельство на что-либо повлиять?

Обратите внимание на местные уширения проезжей части: водитель машины с видеорегистратором двигался посередине дороги, а справа и слева от него припаркованы автомобили. Но в точке столкновения дорога стала уже, и машина с камерой на борту оказалась на встречной стороне дороги.

С другой стороны, на записи хорошо видно, что красная легковушка объезжает бетонные блоки, оставленные строителями. Эти блоки не позволяют разъехаться двум легковым автомобилям. Значит, кто-то из водителей должен уступить дорогу. Никаких дополнительных дорожных знаков, регламентирующих порядок разъезда, здесь нет. Не забудьте и про то, что красный автомобиль совершает маневр (поворачивает), а второй участник ДТП двигается по прямой.

Ну что, запутались? Отлично. Теперь попробуем определить, что именно привело к аварии и кто из водителей в ней оказался виноват. Выбирайте свой вариант ответа из предложенных. Правовую оценку действиям водителей юрист даст на следующей странице. Там же вы найдете информацию о том, кого из водителей признал виновным инспектор ГИБДД, оформлявший аварию.