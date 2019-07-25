100 лет Citroen: Луи де Фюнес был бы доволен

О, какая тотально тюнингованная уточка — этот 2CV! На «Вековой встрече» ряд «Де шво» такой длинный, что конца не видно.

Тысячи фанатов Ситроена приехали со своими автомобилями всех эпох, более или менее удачными, то успешными и задающими тренд, то, скорее, тупиковыми попытками в автомобильной истории.

Этот отчет я посвящаю нашему семейному любимцу Ситроену С3, пробежавшему не одну сотню тысяч километров. Он никогда не подводил, ел буквально капельку солярки, заводился в мороз даже после долгой стоянки, был изрядно «покоцан» в дорожных приключениях... И вот пришло время расставаться. Нашего любимца забрал из гаража знакомый механик — значит, «Цитрон» еще послужит, как служат тысячи и тысячи Ситроенов. Часть из них — в праздничной обстановке — увидите здесь…



