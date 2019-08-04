Складные колеса — а что, так можно было? — журнал За рулем

Складные колеса: а что, так можно было?

Колеса со складывающейся боковиной шины появились сравнительно недавно. Автопроизводители используют их как запаску. В ненакачанном состоянии колесо экономит уйму места в багажном отсеке.

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Трансмиссии современных полноприводных автомобилей очень вредно, если автомобиль эксплуатируется на колесах разного диаметра. Например, если установлена маленькая докатка. С маленьким колесом начинают глючить и многочисленные ассистенты водителя, повышающие безопасность движения (та же система ESP).

Именно поэтому запасное колесо должно иметь тот же диаметр, что и основные. Но размер багажника — как, например, у Volkswagen Touareg — не всегда позволяет разместить колесо нужного диаметра. В итоге конструкторы спроектировали чудо-колесо, которое увеличивается в диаметре в накачанном состоянии и сильно съеживается, когда воздух стравливают.

Вот как это происходит:

  • Подобрать подходящие шины можно в нашем специальном проекте https://tyres.zr.ru/

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