Складные колеса: а что, так можно было?

Для определения времени совсем не обязательно знать, как устроены часы. Но если борткомпьютер показывает неправильную дату, а вы не знаете, как это исправить, как-то неловко бывает, да? Не обязательно знать, как устроен автомобиль, чтобы управлять им, но минимальные познания о том, что как открывается и куда что заливается, все же необходимы.
В регионах, находящихся восточнее от МКАДа, крошечный Toyota Vitz второго поколения пользуется большой популярностью и народной любовью. Это шустрый, компактный, надежный и ликвидный автомобиль. Но есть у японской малолитражки несколько минусов, о которых стоит знать перед покупкой автомобиля.