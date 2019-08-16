Самое популярное ДТП на светофоре: и кто же здесь виноват?

Такие аварии происходят на наших дорогах ежедневно. Одна из причин — проезд на «желтый».

Один из наших читателей прислал в редакцию видеозапись аварии. На ней видно, что водитель автомобиля с видеорегистратором выехал на перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора. Он намеревался повернуть налево, и убедившись, как ему показалось, в безопасности маневра, начал поворот.

Неожиданно со встречного направления на перекресток выскочил другой автомобиль. На записи видно, что он выехал на перекресток, когда на светофоре уже горел желтый сигнал, то есть запрещающий, согласно п. 6.2 ПДД.

ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил, и предупреждает о предстоящей смене сигналов;

А вот и видезапись произошедшего:

Теперь попробуем определить, что именно привело к аварии и кто из водителей в ней оказался виноват. Выбирайте свой вариант ответа из предложенных ниже. Правовую оценку действиям водителей юрист даст на следующей странице.