Обновленный Skoda Superb: все его изменения

Отличий у обновленного Суперба немного — преимущественно косметические. Он стал наряднее и ярче. В салоне машин дорогих комплектаций больше хромированного блеска. Оно и понятно: один из главных рынков для Суперба — Китай.

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У меня некоторое предубеждение к большим автомобилям: порой ощущаю себя наемным водителем (пусть и у себя самого).

Но обновленный Superb совсем не про это. В нем нет ни утомительной имперской тяжеловесности, ни подавляющего чиновничьего пафоса. Он большой, но стройный и даже изящный. Это скорее богатая, со вкусом и по-домашнему обставленная гостиная, нежели тяжеловесный кабинет босса.

Новые фары откровенно напоминают о чешском хрустале, некогда дефицитном в нашей стране и потому особенно привлекательном тогда, но и сегодня он ценим любителями. Фары — светодиодные уже в базовой комплектации. На некоторых версиях светодиодная вся оптика.

Обновленный Skoda Superb

Для Супербов, которые будут продаваться в России, предусмотрено три двигателя. Базовый — объемом 1,4 литра, мощностью 150 л.с.

Флагманская двухлитровая версия мощностью 280 л.с. - полноприводная. А посередине — Superb с 190‑сильным мотором объемом 2,0 литра и 7-ступенчатой коробкой передач DSG. Уверен, что именно такой вариант будет у нас самым востребованным.

Superb просторен, а передние сиденья таковы, что, сев за руль, о них просто забываешь.

При желании карту можно растянуть почти на всю цифровую панель приборов.

В разных режимах настройки шасси действительно есть смысл.

Мотор мощностью 190 сил делает совсем не маленький автомобиль не просто динамичным, а, пожалуй, стремительным. Иногда, особенно на малых скоростях, кажется, что реакции на нажатие педали газа излишне резковаты. Но к этому быстро привыкаешь.

Особое внимание чехи уделили ящичкам и нишам — например, для смартфона.

Сзади — два USB-разъема и розетка на 220 В.

Семиступенчатый робот, в отличие от ранних подобных коробок, практически не совершает лишних, бестолковых в рваных городских режимах переключений. А это сохраняет нервы. Да и топливо.

У шасси несколько режимов настройки. Прежде я относился к подобным игрушкам скептически: жмешь кнопку, а толку чуть. Однако в повадках Суперба в разных режимах разница есть. Хотя очень многое зависит от дороги.

Задний диван — рай даже для рослых пассажиров.

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Скажем, на ровном, практически идеальном шоссе автомобиль что в режиме Comfort, что в спортивном ведет себя на прямой примерно одинаково — и на слух, и по ощущениям пятой точки опоры: легкие «бум» на мелких неровностях и стыках, которые вполне нормальны. А вот на волнах — продольных или поперечных — в режиме Sport кузов точнее повторяет движение колес, «зажатых» перенастроенными амортизаторами. Такой характер — на любителя. Мне милее режим Comfort. Тем более что неприятной раскачки нет.

Еще заметнее разница в настройках рулевого управления. Если ездить только от дома до офиса и обратно, напрягаться с выбором режима нет смысла. Comfort вполне подойдет. Но на узких извилистых дорогах, особенно горных, руль становится слишком легким. Не катастрофа, но, когда сзади напирают местные на машинках поменьше и явно похуже, чувствуешь себя неуютно. С переходом в Sport руль «поджимается» ровно в такой степени, что углы поворота колес можно дозировать с точностью до градуса. И я еду гораздо увереннее! На высоких шоссейных скоростях режим Sport тоже приятнее: чувствуешь и легко контролируешь машину даже при сильном боковом ветре.

Чувство не меры

Superb умеет практически всё, что дóлжно в наше время. Предиктивный (разновидность адаптивного, но звучит солиднее) круиз-контроль работает до 210 км/ч и способен сбрасывать скорость до нуля. Если не коснулся педали тормоза, а помеха впереди исчезла, через три секунды машина вновь начнет разгоняться. Работает система уверенно.

На высоких скоростях режим Sport приятнее: чувствуешь и легко контролируешь машину даже при сильном боковом ветре.

Опционный фаркоп — с электроприводом.

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А вот устройство, которое появится на Супербах в середине 2020 года, испытать не удалось. Система аварийной остановки Emergency Assist в случае непредвиденной ситуации (водитель уснул или ему стало плохо) может автоматически перестроить автомобиль правее и даже остановить его на обочине. При смене ряда и замедлении система учитывает наличие других участников движения, — чтобы не создавать им помех, она мониторит ситуацию позади автомобиля с помощью двух радаров, которые «бьют» на дистанцию до 70 метров.

То, что Skoda постоянно сообщала мне о неправильном хвате руля, в какой-то момент откровенно достало. Преду­преждающей картинкой на панели приборов дело не ограничилось: временами система начинала пищать! И логики в ее поведении ни я, ни пассажиры уловить не смогли. Но если вся эта электроника спасет хотя бы одну жизнь, ее существование уже будет оправдано.

При сложенных сиденьях багажник лифтбека — огромный.

Под полом — емкий, удобно открывающийся органайзер.

Нет и да

На нашем рынке не будет кроссоверной версии Superb Scout. Взглянув на красивый, но сомнительный на бездорожье «клюв» на оригинальных бамперах ­Скаута, я об этом не пожалел.

Не будет у нас и дизелей, поскольку в этом классе мы такие модификации покупать не любим. Зато по-прежнему будет универсал с багажником объемом 660 литров. Вот уж точно Superb для путешествий!

Первые машины придут в Россию осенью. Цены пока не названы. Сейчас они начинаются с 1 643 000 рублей за старый лифтбек и с 1 852 000 рублей за универсал. Обновленная машина вряд ли окажется дешевле. Главное — чтобы не сильно дороже.

ГОД РОЖДЕНИЯ Вы наверняка помните, что первый Superb появился в 2001 году. Но это начало новейшей истории, а первый представительский седан с таким именем вышел в 1934‑м — ровно 85 лет назад. До 1949 года в небольших количествах собирали Супербы с просторными кузовами разного дизайна и рядными «шестерками» объемом от 2,5 до 3,1 литра и мощностью 55–85 л.с. Сделали даже двена­дцать машин с мотором 4.0 V8 (96 л.с.). Всего изготовили лишь чуть более 2500 Супербов всех версий. А машин новой эпохи с 2001 года сделали более 1,28 миллиона.

Skoda Superb (лифтбек) 1.4 TSI 2.0 TSI 2.0 TSI 4×4 Длина / ширина / высота / база 4869 / 1864 / 1469 / 2841 мм 4869 / 1864 / 1469 / 2841 мм 4869 / 1864 / 1468 / 2841 мм Объем багажника (VDA) 625 л Снаряженная / полная масса 1455–1470 / 2028–2043 кг 1535 / 2098 кг 1645 / 2250 кг Двигатель бензиновый, турбо, Р4, 16 клапанов, 1395 см³; 110 кВт/150 л.с. при 5000–6000 об/мин; 250 Н·м при 1500–3500 об/мин бензиновый, турбо, Р4, 16 клапанов, 1984 см³; 140 кВт/190 л.с. при 4200–6000 об/мин; 320 Н·м при 1500–4100 об/мин бензиновый, турбо, Р4, 16 клапанов, 1984 см³; 206кВт/280 л.с. при 5600–6500 об/мин; 350 Н·м при 1700–5600 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,0–9,2 с 7,7 с 5,6 с Максимальная скорость 220 км/ч 240 км/ч 250 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 66 л Расход топлива: смешанный цикл н.д. 6,1–6,2 л / 100 км 7,0–7,1 л / 100 км Трансмиссия передний привод; М6/Р7 передний привод; Р7 полный привод; Р6

Фото: фирмы Skoda