Еще один Sportback: все отличия такой Audi от обычной Q3

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В объективных данных новый Audi Q3 Sportback по сравнению с обычным и популярным у нас Q3 выглядит так. Колесная база та же — 2680 мм. Но Sportback длиннее на 16 мм и ниже на 49 мм. Объем багажника «под шторкой» не изменился — 530 литров, полный объем при сложенных сиденьях — 1400 литров (на 125 литров меньше из-за покатой крыши).
Принципиальных изменений в передней части салона нет. Потолок над задним сиденьем стал пониже, но даже рослым по-прежнему хватает пространства над головой. Заднее сиденье не только раскладывается, но и сдвигается по частям.
Базовый европейский Q3 Sportback будет переднеприводный, с механической коробкой передач. Нам такая модификация не грозит — только 7-ступенчатые автоматы.
Базовый европейский Q3 Sportback будет переднеприводный, с механической коробкой передач. Нам такая модификация не грозит — только 7-ступенчатые автоматы.
Как едет? Непонятно! Первая встреча была мимолетной, без езды. А что можно понять об автомобиле, когда он стоит? Разве что дизайн.
При желании колер отделки салона можно подобрать под цвет кузова.
При желании колер отделки салона можно подобрать под цвет кузова.
Предусмотрено удобное место для смартфона. Недостатка в USB-разъемах нет.
Предусмотрено удобное место для смартфона. Недостатка в USB-разъемах нет.
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Машина удалась. Бокастая, с выпуклыми крыльями — это тренд. В моду, если вы не знали, опять входят черные детали. Топовые версии кроссовера будут украшены черными решетками радиатора, зеркалами, окантовкой кузова и крыльев. Впрочем, можно заказать и одноцветный автомобиль. Тем паче что черная окантовка кузова и крыльев — сугубо декоративный элемент, окрашенный эмалью, поцарапать которую не сложнее, чем прочие кузовные элементы.
Заявленный дорожный просвет — 190 мм. Неплохо. Как сказали мне инженеры, для России клиренс увеличат дополнительно на 10 мм. Еще лучше!
Эстеты смогут повторить сочетание основного цвета кузова и его черных деталей в расцветке салона. Основные линии отделки: базовая, Audi design selection и S line. В остальном это хорошо знакомый Q3: виртуальная панель приборов, «круговая оборона» из нескольких видеокамер и прочие модные решения.
Несмотря на скос крыши, потолок сзади не давит.
Несмотря на скос крыши, потолок сзади не давит.
В стандартной конфигурации багажник такой же, как у обычного Audi Q3, а максимальный объем на 125 литров меньше.
В стандартной конфигурации багажник такой же, как у обычного Audi Q3, а максимальный объем на 125 литров меньше.
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Базовый европейский Q3 Sportback — переднеприводный, с механической коробкой передач. Нам такая модификация не грозит — только 7-ступенчатые автоматы. Двигателей четыре: бензиновые объемом 1,5 литра (150 и 230 л.с.) и два дизеля 2.0 (150 и 190 л.с.). Какие пойдут в Россию, пока неизвестно.
Полуторалитровый бензиновый турбомотор умеет отключать второй и третий цилиндры при малой нагрузке — для экономии. А еще есть система MHEV — так называемый мягкий гибрид (придумают же!) с 48‑вольтовой тяговой батареей и стартер-генератором. При замедлении в диапазоне скоростей от 40 до 160 км/ч автомобиль переходит в режим рекуперации, а при последующем разгоне стартер-генератор помогает двигателю внутреннего сгорания. Расход топлива, как утверждают, снижается на 0,4 литра. Но что-то подсказывает, что «умеренных» гибридов на нашем рынке не будет — дорого, а экономия мизерная.
Без доплаты можно заказать спортивную подвеску. Известная система Audi drive select, включающая шесть режимов настройки автомобиля (двигатель, коробка передач, подвеска и рулевое управление), тоже отнесена к базовому оснащению.
Audi Q3 Sportback
Audi Q3 Sportback
По заказу Q3 Sportback дополнительно оснастят адаптивными амортизаторами, которые существенно улучшают плавность хода.
Колеса, в зависимости от комплектации, - диаметром от 17 до 20 дюймов.
Выпускать Audi Q3 Sportback начнут в Венгрии в конце года. К нам первые машины обещают привезти в начале 2020‑го. Только тогда можно будет окончательно говорить о российских комплектациях и ценах. А чуть раньше мы надеемся опробовать купе-кроссовер на ходу.
- Отлично в салоне Audi Q3 будут смотреться 3D-коврики, а в багажник можно купить 3D-сумку и убрать в нее все содержимое!
Фото: Audi