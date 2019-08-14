Еще один Sportback: все отличия такой Audi от обычной Q3

Купе-кроссовер Audi Q3 Sportback с новой кормой и всеми удобствами появится в России в начале 2020‑го.

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В объективных данных новый Audi Q3 Sportback по сравнению с обычным и популярным у нас Q3 выглядит так. Колесная база та же — 2680 мм. Но Sportback длиннее на 16 мм и ниже на 49 мм. Объем багажника «под шторкой» не изменился — 530 литров, полный объем при сложенных сиденьях — 1400 литров (на 125 литров меньше из-за покатой крыши).

Принципиальных изменений в передней части салона нет. Потолок над задним сиденьем стал пониже, но даже рослым по-прежнему хватает пространства над головой. Заднее сиденье не только раскладывается, но и сдвигается по частям.

Базовый европейский Q3 Sportback будет переднеприводный, с механической коробкой передач. Нам такая модификация не грозит — только 7-ступенчатые автоматы.

Как едет? Непонятно! Первая встреча была мимолетной, без езды. А что можно понять об автомобиле, когда он стоит? Разве что дизайн.

При желании колер отделки салона можно подобрать под цвет кузова.

Предусмотрено удобное место для смартфона. Недостатка в USB-разъемах нет.

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Машина удалась. Бокастая, с выпуклыми крыльями — это тренд. В моду, если вы не знали, опять входят черные детали. Топовые версии кроссовера будут украшены черными решетками радиатора, зеркалами, окантовкой кузова и крыльев. Впрочем, можно заказать и одноцветный автомобиль. Тем паче что черная окантовка кузова и крыльев — сугубо декоративный элемент, окрашенный эмалью, поцарапать которую не сложнее, чем прочие кузовные элементы.

Заявленный дорожный просвет — 190 мм. Неплохо. Как сказали мне инженеры, для России клиренс увеличат дополнительно на 10 мм. Еще лучше!

Эстеты смогут повторить сочетание основного цвета кузова и его черных деталей в расцветке салона. Основные линии отделки: базовая, Audi design selection и S line. В остальном это хорошо знакомый Q3: виртуальная панель приборов, «круговая оборона» из нескольких видеокамер и прочие модные решения.

Несмотря на скос крыши, потолок сзади не давит.

В стандартной конфигурации багажник такой же, как у обычного Audi Q3, а максимальный объем на 125 литров меньше.

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Базовый европейский Q3 Sportback — переднеприводный, с механической коробкой передач. Нам такая модификация не грозит — только 7-ступенчатые автоматы. Двигателей четыре: бензиновые объемом 1,5 литра (150 и 230 л.с.) и два дизеля 2.0 (150 и 190 л.с.). Какие пойдут в Россию, пока неизвестно.

Полуторалитровый бензиновый турбомотор умеет отключать второй и третий цилиндры при малой нагрузке — для экономии. А еще есть система MHEV — так называемый мягкий гибрид (придумают же!) с 48‑вольтовой тяговой батареей и стартер-генератором. При замедлении в диапазоне скоростей от 40 до 160 км/ч автомобиль переходит в режим рекуперации, а при последующем разгоне стартер-генератор помогает двигателю внутреннего сгорания. Расход топлива, как утверждают, снижается на 0,4 литра. Но что-то подсказывает, что «умеренных» гибридов на нашем рынке не будет — дорого, а экономия мизерная.

Без доплаты можно заказать спортивную подвеску. Известная система Audi drive select, включающая шесть режимов настройки автомобиля (двигатель, коробка передач, подвеска и рулевое управление), тоже отнесена к базовому оснащению.

Audi Q3 Sportback

По заказу Q3 Sportback дополнительно оснастят адаптивными амортизаторами, которые существенно улучшают плавность хода.

Колеса, в зависимости от комплектации, - диаметром от 17 до 20 дюймов.

Выпускать Audi Q3 Sportback начнут в Венгрии в конце года. К нам первые машины обещают привезти в начале 2020‑го. Только тогда можно будет окончательно говорить о российских комплектациях и ценах. А чуть раньше мы надеемся опробовать купе-кроссовер на ходу.

Отлично в салоне Audi Q3 будут смотреться 3D-коврики, а в багажник можно купить 3D-сумку и убрать в нее все содержимое!

Фото: Audi