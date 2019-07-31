Читателю «За рулем», не успевшему оформить приобретенную машину в положенные по закону 10 дней, отвечает глава Госаввтоинспекции.

Какой будет штраф, если просрочить 10 дней для регистрации машины после приобретения?

Амиран, Сочи

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

В соответствии с частью 1 статьи 19.22 КоАП РФ нарушение правил государственной регистрации транспортных средств в случае, если регистрация обязательна, наказывается наложением административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей; на должностных лиц — от 2000 до 3500 рублей; на юридических лиц — от 5000 до 10 000 рублей.

Кроме того, статьей 12.1 установлена ответственность за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке: административный штраф в размере от 500 до 800 рублей. Повторное совершение этого правонарушения грозит штрафом в размере 5000 рублей или лишением права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Недавно Госдума приняла в третьем чтении законопроект с поправками в закон «О государственной регистрации транспортных средств», которые вносят изменения в процедуру регистрации. В частности, вернется привязка номера автомобиля к региону прописки владельца.

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