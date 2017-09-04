Номера автомобилей привяжут к прописке владельца

Новый недорогой кроссовер: проводим народный тест-драйв! Уважаемые читатели! Это не дежурная фраза — ваше мнение важно для нас и для автопроизводителя. Мы предлагаем вам стать автомобильными экспертами, приняв участие в тест-драйве новинки российского рынка — кроссовера FAW X40. Самый дорогой Porsche Cayenne — тест-драйв «За рулем» Компания Porsche выпустила свой первый купе-кроссовер. В Россию привезут лишь 400 машин. Полмиллиона Volvo может загореться вследствие дефекта Концерн «Вольво» отзывает полмиллиона своих авто по всему миру. Причина сервисной акции — возможное возгорание в моторном отсеке. Оно может возникнуть из-за детали, расплавившейся от высокой температуры.