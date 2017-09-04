Номера автомобилей привяжут к прописке владельца — журнал За рулем

Номера автомобилей привяжут к прописке владельца

Нововведения в процедуре регистрации транспортных средств должны вступить в силу уже в 2020 году.

Госдума в третьем чтении приняла законопроект с поправками в закон «О государственной регистрации транспортных средств», которые вносят изменения в процедуру регистрации транспортных средств. В частности, вернется привязка номера автомобиля к региону прописки владельца.

Если сейчас машину можно поставить на учет в любой части России и получить номера с кодом того региона, где проходит процедура регистрации транспорта, то с 2020 года номера будут выдаваться с учетом прописки владельца.

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«У человека остается право получить знак, например, в Москве, но если он зарегистрирован в Перми, то и номер у него будет пермский. Это поможет четко видеть, сколько и где находится автомобилей с владельцами из разных регионов», — приводит ТАСС слова автора инициативы, первого зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Михаила Авдеева.

Другое нововведение — широко обсуждавшийся отказ от выдачи номеров в ГИБДД. Госавтоинспекция будет присваивать буквенно-числовую комбинацию, а у владельца автомобиля появится выбор — заказывать изготовление номеров в ГИБДД или в любой другой уполномоченной на это частной организации.

Ожидается, что новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года, хотя ранее планировалось внедрить новые требования уже с 4 августа 2019 года.

  • С 4 августа номера на автомобиль можно будет получить в автосалоне. Как это будет происходить, читайте тут.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

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