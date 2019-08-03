Дворники, живите дольше! Простой и бесплатный совет

Обновить щетки стеклоочистителей до поры, пока соберетесь купить новые, поможет рецепт читателя «За рулем» — бывалого автомобилиста.

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Есть простой и действенный способ продлить жизнь щеткам стеклоочистителя: нужно перевернуть резинку на щетках ­«наоборот», чтобы нижняя кромка, более целая и эластичная, оказалась сверху.

Конечно, щетки будут чистить не так, как новые, но какое-то время еще послужат.

Совет подходит для всех каркасных дворников, а также для некоторых бескаркасных и гибридных.

Н. Галимов, Кемеровская область

Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.

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