Сегодня, в 12:07 Дворники, живите дольше! Простой и бесплатный совет Обновить щетки стеклоочистителей до поры, пока соберетесь купить новые, поможет рецепт читателя «За рулем» — бывалого автомобилиста.
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Есть простой и действенный способ продлить жизнь щеткам стеклоочистителя: нужно перевернуть резинку на щетках «наоборот», чтобы нижняя кромка, более целая и эластичная, оказалась сверху.
Конечно, щетки будут чистить не так, как новые, но какое-то время еще послужат.
Совет подходит для всех каркасных
дворников, а также для некоторых бескаркасных и гибридных. Н. Галимов, Кемеровская область Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants. Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов. Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами. Ресурсный тест дворников от экспертов «За рулем» читайте по этой ссылке.
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