Citroen C4 Sedan: неприятный сюрприз на 49 тыс.руб.

При пробеге под сто тысяч Ситроен подкинул очередной неприятный сюрприз. Однако справиться с ним удалось «малой кровью».

Citroen C4 Sedan

Изготовитель — «ПСМА Рус», Калуга

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — с июня 2013 года

Пробег на момент отчета — 98 500 км

Материалы по теме Citroen C4 Sedan из парка ЗР: ТНВД под замену и другие болячки

После заправки до полного в салоне начинало пахнуть бензином. Выяснилось, что топливо течет из-под бензонасоса.

Замена прокладок не помогла. При внимательном осмотре обнаружили, что у бака деформирована посадочная плоскость крепления бензонасоса. Скорее всего, это натворили ремонтники, когда меняли бензонасос. К слову, то был сервис официального дилера.

Новый бак стоит астрономические 49 тысяч рублей! Подержанный, от Peugeot 408, в сборе с адсорбером обошелся в пять. Он подходит как родной, немного отличается лишь заливная труба, поэтому ситроеновская пробка (бак продавали без пробки) не дает до конца закрываться лючку. Как временное решение — отпилил верхнюю часть пробки. И заказал пробку от Peugeot. Она более компактная и не будет мешать лючку полностью закрываться.