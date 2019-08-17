Citroen C4 седан 2013 — опыт эксплуатации — журнал За рулем

Citroen C4 Sedan: неприятный сюрприз на 49 тыс.руб.

При пробеге под сто тысяч Ситроен подкинул очередной неприятный сюрприз. Однако справиться с ним удалось «малой кровью».

Citroen C4
Citroen C4

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Citroen C4 Sedan

Изготовитель — «ПСМА Рус», Калуга
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с июня 2013 года
Пробег на момент отчета — 98 500 км

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После заправки до полного в салоне начинало пахнуть бензином. Выяснилось, что топливо течет из-под бензонасоса.

Замена прокладок не помогла. При внимательном осмотре обнаружили, что у бака деформирована посадочная плоскость крепления бензонасоса. Скорее всего, это натворили ремонтники, когда меняли бензонасос. К слову, то был сервис официального дилера.

Новый бак стоит астрономические 49 тысяч рублей! Подержанный, от Peugeot 408, в сборе с адсорбером обошелся в пять. Он подходит как родной, немного отличается лишь заливная труба, поэтому ситроеновская пробка (бак продавали без пробки) не дает до конца закрываться лючку. Как временное решение — отпилил верхнюю часть пробки. И заказал пробку от Peugeot. Она более компактная и не будет мешать лючку полностью закрываться.

  • У Ситроена С4 калужской сборки имеется целых пять плюсов и один, но очень большой минус.
  • Все машины, прошедшие наш длительный тест или находящиеся на нем, вы найдете в нашем разделе «Парк ЗР». Про машины, которые мы испытываем прямо сейчас, вы можете задать вопрос журналистам «За рулем».
  • Облегчить обслуживание Citroen C4 можно, установив в них упоры капота. Вопрос с видимостью боковых окон просто решается при помощи водостока лобового стекла!

Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о Citroen C4 (6)

Citroen 2011 / срок владения более 5 лет

Комментарий:

Противно читать статью....Владелец статьи либо в глазах ее не видел и уж тем более не ездил либо она заказная...Езжу 8 лет..пробег 195000. ни ОДНОЙ!! (тьфу тьфу) поломки за все время эксплуатации, естественно кроме замены расходников. Да, менял цепь и то меня с толку сбили официалы, а менялась он...

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