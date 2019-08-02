Ралли «Шелковый путь-2019»: рекорды самой жесткой автогонки

5000 километров без дорог, 5 климатических зон, 36 стран-участников и другие достижения марафона.

В июле в Китае на Театральной площади города Дуньхуан завершился очередной ралли-марафон «Шелковый путь». Участники успешно прошли маршрут протяженностью более пяти тысяч километров, преодолев скоростные участки в Восточной Сибири, тайгу, степи Монголии и дюны пустыни Гоби.

24 мотоциклиста

В этом году ралли-марафону «Шелковый путь» удалось выйти на новый уровень: рекордное количество участников — более 90 человек из 36 стран мира — решило испытать себя в соревновании, охватившем пять климатических зон, для получения трофея в виде белого тигра. Впервые в истории гонки был введен зачет для мотоциклистов, в котором приняли участие 24 спортсмена из разных стран мира. Марафон Иркутск — Дуньхуан стал одним из самых продолжительных этапов чемпионата мира по ралли-рейдам Международной мотоциклетной федерации (FIM).

24 часа 25 минут и 29 секунд

Самой массовой категорией международного ралли «Шелковый путь-2019» стал зачет внедорожников — 54 экипажа пересекли Россию, Монголию и Китай в борьбе за чемпионский титул. Среди них безоговорочным победителем стал спортсмен из Катара Нассер Аль-Аттия. Он одержал победу не только в общем зачете, но и на всех спецучастках одной и той же гонки, дойдя до финиша за рекордные 24 часа 25 минут 29 секунд!

Тестовый полигон для смазочных материалов

Однако испытаниям на ралли-марафоне подвергались не только участники гонки, но и техническое оснащение. Для успешного прохождения всех этапов спортсмены должны быть уверены, что двигатель сможет справиться с песком и грязью, продолжая работу даже в экстремальных условиях.

Уникальное решение вопроса представила команда «МАЗ-СПОРТавто». На всех этапах ралли-марафона участников сопровождала мобильная лаборатория G-Energy, которая осуществляла экспресс-анализ рабочего масла на содержание посторонних примесей, проверяла степень выработки и динамику изменения вязкости и по итогам исследований предлагала свои рекомендации механикам.

Более того, ралли-марафон «Шелковый путь» стал своего рода идеальным тестовым полигоном для проверки качества масел и их эксплуатационных свойств. Все результаты, полученные в процессе технического сопровождения команды, будут использованы компанией «Газпромнефть-смазочные материалы» для улучшения рецептур смазочных материалов и разработки новых продуктов для автолюбителей.

Забор масла специалистом мобильной лаборатории G-Energy

13 минут

Самым сложным испытанием как для участников, так и для техники стали барханы пустыни Гоби (восьмой этап ралли-марафона). Долгое время экипажу капотного МАЗа Сергея Вязовича удавалось удерживать первую позицию в гонке, сохраняя преимущество в 13 минут. Но на этом этапе он был вынужден выйти из борьбы из-за повреждения каркаса безопасности, в результате чего в лидеры прорвалась команда «КАМАЗ-мастер». Пилоты «МАЗ-СПОРТавто» Алексей Вишневский и Александр Василевский показали третий и четвертый результаты после КАМАЗов.

Однако мазовцы не намерены сдаваться и рассматривают участие в «Шелковом пути» как тренировку к ралли-марафону «Дакар-2020», где планируют улучшить свои финальные результаты.