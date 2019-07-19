На днях завершился масштабный ралли-рейд «Шелковый путь». Самая длинная его часть проходила, как ни странно, не по России или Китаю, а по Монголии. Пилоты наконец выдыхают, расслабляются и начинают рассказывать, через что им пришлось пройти.

Мы такую промоину словили…

Самый протяженным этапом всего ралли оказался четвертый. При этом гонщики не продвинулись к финишу ни на километр: этап был кольцевым — точкой отправления (и одновременно назначения) стал бивуак в Улан-Баторе. Скоростной спецучасток длиной в 470 километров оказался настолько сложным, что едва ли был экипаж, не испытавший на себе технические трудности.

Монголия бывает разной, в том числе и зеленой, и с водой.

— Мы ничего сверхъестественного не делали: у нас была удобная позиция по генеральной классификации, два ближайших соперника ехали впереди в нашем поле зрения, — рассказывал потом пилот Сергей Вязович, оценивая выступление своего лидирующего экипажа (№304). — На 100-м километре догнали «КАМАЗ-мастер» Антона Шибалова, но скорости у нас обоих были максимальные. Попытались в пыли поближе к нему подобраться, чтобы обойти… и «словили» такую промоину, что пришлось остановиться и проинспектировать состояние автомобиля.

Сергей Вязович, руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто».

Александр Василевский, пилот экипажа №311.

Тем не менее экипаж Вязовича занял первое место на пьедестале. Спущенное заднее левое колесо не остановило и пилота «МАЗ-СПОРТавто» Александра Василевского, показавшего второй результат. Замеры масла G-Energy мобильной лабораторией компании «Газпромнефть-смазочные материалы» и дальнейший анализ его характеристик в мосту грузовика экипажа Василевского подтвердили удовлетворительное состояние ступиц.

Компанию в тройке победителей этапа Вязовичу и Василевскому составил их соотечественник Алексей Вишневский. Так все три призовых места получила команда «МАЗ-СПОРТавто».

Давление — 7 атмосфер

— Еще в начале дня у нас перестала работать подкачка колес, и давление в шинах к середине спецучастка доходило до 6,5–7 атмосфер — поэтому было ощущение жесткой езды по быстрой дороге», — рассказывал о следующем этапе Сергей Вязович.

— Красивый, убойный участок, начало каменистое — все, как я люблю! Постоянно в напряжении, скучать не приходилось, — Александр Василевский остался в восторге от спецучастка. — Он был словно подготовлен специально для меня. Промоины немного другие, чем на кольцевом участке, и кочкарника гораздо больше — по 20–30 км подряд. По такой трассе надо или очень медленно ехать, или мчать на всех скоростях. Мы держали очень высокий темп: выше скорость — меньше ям. Такими дороги и должны быть на гонке! А в итоге и время хорошее показали, как после финиша выяснилось, — даже «везли» Сергею Вязовичу.

По мнению же штурмана Павла Гаранина, трасса вообще стала более ровной по сравнению с предыдущими этапами, но приходилось строго держаться курса, чтобы не заплутать во множестве дорожек.

Вроде ехали все по одному маршруту, а впечатления разные. Ралли — оно всегда такое.

Техническое состояние машины — самое важное.

Пропала тяга

А потом на трассе внезапно оказывается тяжелая техника и повреждает дорогу на много километров. Приходится срочно корректировать скоростной спецучасток — так произошло на последнем монгольском этапе между городами Мандалгови и Даланзадгад. По 130-километровой «зоне нейтрализации» участники должны были ехать в обычном дорожном режиме. Что не помешало, кстати, многим экипажам отклониться от трека и потратить секунды и минуты на поиск верного курса.

Станислав Дорошенко, руководитель центра технических компетенций «Газпромнефть-СМ».

Но лучше уж отклониться от курса, нежели получить проблему, причина которой непонятна… На ралли таких историй — каждый день несколько. Александр Василевский, пилот экипажа №311, шел прекрасно по этапу:

«Начало было отличное — по скоростным дорогам шли четвертыми до первой контрольной точки. Но на 120-м километре пропала тяга и упало давление топлива. Стали искать причину — не смогли определить. Решили не терять время — закачали топливо, и машина поехала дальше, но на финише снова заглохла. Оказалось, втулка, которая запрессована в компрессоре, — привод на топливный насос, вышла из строя. Ремонт занял почти четыре часа».

И ведь это еще не все приключения гонщиков. Впрочем, после монгольских этапов команда «МАЗ-СПОРТавто», выступавшая при поддержке бренда G-Energy, осталась лидером в категории «грузовики». Но дальше было еще сложнее...