«Лишь бы МАЗ прямо летел...»: ралли-рейд ворвался в Монголию

По итогам трех спецучастков марафона «Шелковый путь — 2019» руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» занимает первое место в своей зачетной категории. Всего в гонке 10 спецучастков суммарной протяженностью более 2589 километров.

Нереально скользкие спуски

На старт девятого по счету ралли «Шелковый путь» вышли 93 участника из 36 стран, представляющие различные зачетные категории (внедорожники, мото, SSV и грузовики). По итогам прохождения всех необходимых проверок к старту в ралли-марафоне в категории грузовиков были допущены 15 боевых машин, три из которых — в составе белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто». Команда под управлением Сергея Вязовича (№ 304), Алексея Вишневского (№ 307), Александра Василевского (№ 311) ведет с соперниками ожесточенную борьбу за главный трофей ралли «Шелковый путь» — «Белого тигра».

Капотный МАЗ под управлением Сергея Вязовича

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Утром 7 июля все участники отправились преодолевать первые километры трассы первого спецучастка, который представлял собой «разминочный отрезок» скоростной трассы протяженностью 51 км по сибирским лесам.

Все три экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» успешно преодолели его и вошли в первую десятку, а экипаж Сергея Вязовича показал лучшее время на капотной версии МАЗа. «Конечно, это классный участок, но в лесу очень скользко — вся езда в принципе направлена на технику управления автомобилем. Здесь достаточно опасно — мы встретили много багги и внедорожников, стоящих с оторванными колесами и подвесками. А глинистые участки, особенно на спусках, были нереально скользкими! У нас в целом все сложилось хорошо, мы получили удовольствие, я вообще люблю „мокрую“ езду», — поделился впечатлениями руководитель команды на первом бивуаке в городе Байкальск.

Сергей Вязович, руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто»

На всем протяжении ралли белорусскую команду сопровождает специальная мобильная лаборатория G-Energy компании «Газпромнефть-смазочные материалы». С помощью современных высокотехнологичных приборов ее инженеры контролируют эффективность работы смазочных материалов в экстремальных гоночных условиях и передают диагностические данные в режиме реального времени механикам команды для анализа работы техники.

Не вылететь из колеи…

Второй день соревнования оказался более трудным для многих участников всех категорий, так как трасса протяженностью в 413,63 км (из которых 207,67 км пришлись на скоростной участок) была осложнена различными преградами, начиная от узких отрезков по лесополосам без возможности обгона и заканчивая руслами рек и ручьев и крупными булыжниками.

По словам лидера заводской команды «МАЗ-СПОРТавто», финишировавшей первой в своей зачетной категории, спецучасток сильно отличался от того, что был накануне: «190 километров были тревожными — очень узко местами, грузовик мчит 140 км/ч, цепляясь при этом зеркалами за ветки деревьев. Ширина трассы рассчитана только на одну машину, а грузовик подпрыгивает, и в момент прыжка ты думаешь о том, чтобы он хотя бы прямо летел и не вылетел из колеи». Благодаря тому, что Вязович стартовал и финишировал первым в своей категории, он не столкнулся с проблемой пылевой завесы, которая стоит в жаркую и сухую погоду на трассе.

Алексей Вишневский, пилот экипажа №307

Удача в этот раз не сопутствовала экипажам команды на «бескапотниках» — № 307 и № 311. В автомобиле, пилотируемом Алексеем Вишневским, возникли неполадки в топливной системе. На выручку пришел боевой товарищ Александр Василевский (№ 311), чей экипаж помог устранить поломку. «Нам пришлось потратить много времени, прежде чем мы нашли в запасе своих переходников и втулочек подходящие запчасти — в итоге из пластиковой пневматической трубки, которая выводит воздух в системе, сделали необходимую деталь и поехали дальше. За 100 километров до финиша спецучастка мы увидели сломанную „ГАЗель“ — ребята слезно попросили помощи — и мы их 100 километров тащили до финиша. Так вместе и финишировали», — рассказал пилот экипажа № 307 Алексей Вишневский.

Андрей Жигулин, механик команды «МАЗ-СПОРТавто»

Обманные степные дороги

Третий этап международного ралли «Шелковый путь» завершил российскую часть маршрута — караван гонки пересек границу России и Монголии. По зеленым полям и хитросплетению рыхлых песчаных дорожек участники гонки добрались до Улан-Батора.

В ходе этапа лидирующему Сергею Вязовичу пришлось снизить темп из-за технических неполадок. При этом он смог финишировать с третьим результатом на спецучастке, уступив основным соперникам всего 3 минуты и 41 секунду.

Постоянным участникам российских гонок трасса напомнила бы классические степные рейдовые дороги Астрахани и Калмыкии. Одна дорога в них плавно перетекает в две, три или более, и найти верный курс трека довольно сложно. «Участок был более скоростной, но неровный, бугристый, с множеством пересекающихся дорожек — важно было попасть на нужную. Мы попали везде — штурман отлично справился со своей обязанностью. Проехали не без проблем: в нашем грузовике лопнул патрубок обдува», — отметил пилот экипажа № 311 Александр Василевский.

По итогам трех спецучастков экипаж под руководством Сергея Вязовича сохраняет лидерство в общей классификации в своей зачетной категории.