«Лишь бы МАЗ прямо летел...»: ралли-рейд ворвался в Монголию

Нереально скользкие спуски
На старт девятого по счету ралли «Шелковый путь» вышли 93 участника из 36 стран, представляющие различные зачетные категории (внедорожники, мото, SSV и грузовики). По итогам прохождения всех необходимых проверок к старту в ралли-марафоне в категории грузовиков были допущены 15 боевых машин, три из которых — в составе белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто». Команда под управлением Сергея Вязовича (№ 304), Алексея Вишневского (№ 307), Александра Василевского (№ 311) ведет с соперниками ожесточенную борьбу за главный трофей ралли «Шелковый путь» — «Белого тигра».
Утром 7 июля все участники отправились преодолевать первые километры трассы первого спецучастка, который представлял собой «разминочный отрезок» скоростной трассы протяженностью 51 км по сибирским лесам.
Все три экипажа команды «МАЗ-СПОРТавто» успешно преодолели его и вошли в первую десятку, а экипаж Сергея Вязовича показал лучшее время на капотной версии МАЗа. «Конечно, это классный участок, но в лесу очень скользко — вся езда в принципе направлена на технику управления автомобилем. Здесь достаточно опасно — мы встретили много багги и внедорожников, стоящих с оторванными колесами и подвесками. А глинистые участки, особенно на спусках, были нереально скользкими! У нас в целом все сложилось хорошо, мы получили удовольствие, я вообще люблю „мокрую“ езду», — поделился впечатлениями руководитель команды на первом бивуаке в городе Байкальск.
На всем протяжении ралли белорусскую команду сопровождает специальная мобильная лаборатория G-Energy компании «Газпромнефть-смазочные материалы». С помощью современных высокотехнологичных приборов ее инженеры контролируют эффективность работы смазочных материалов в экстремальных гоночных условиях и передают диагностические данные в режиме реального времени механикам команды для анализа работы техники.
Не вылететь из колеи…
Второй день соревнования оказался более трудным для многих участников всех категорий, так как трасса протяженностью в 413,63 км (из которых 207,67 км пришлись на скоростной участок) была осложнена различными преградами, начиная от узких отрезков по лесополосам без возможности обгона и заканчивая руслами рек и ручьев и крупными булыжниками.
По словам лидера заводской команды «МАЗ-СПОРТавто», финишировавшей первой в своей зачетной категории, спецучасток сильно отличался от того, что был накануне: «190 километров были тревожными — очень узко местами, грузовик мчит 140 км/ч, цепляясь при этом зеркалами за ветки деревьев. Ширина трассы рассчитана только на одну машину, а грузовик подпрыгивает, и в момент прыжка ты думаешь о том, чтобы он хотя бы прямо летел и не вылетел из колеи». Благодаря тому, что Вязович стартовал и финишировал первым в своей категории, он не столкнулся с проблемой пылевой завесы, которая стоит в жаркую и сухую погоду на трассе.
Удача в этот раз не сопутствовала экипажам команды на «бескапотниках» — № 307 и № 311. В автомобиле, пилотируемом Алексеем Вишневским, возникли неполадки в топливной системе. На выручку пришел боевой товарищ Александр Василевский (№ 311), чей экипаж помог устранить поломку. «Нам пришлось потратить много времени, прежде чем мы нашли в запасе своих переходников и втулочек подходящие запчасти — в итоге из пластиковой пневматической трубки, которая выводит воздух в системе, сделали необходимую деталь и поехали дальше. За 100 километров до финиша спецучастка мы увидели сломанную „ГАЗель“ — ребята слезно попросили помощи — и мы их 100 километров тащили до финиша. Так вместе и финишировали», — рассказал пилот экипажа № 307 Алексей Вишневский.
Обманные степные дороги
Третий этап международного ралли «Шелковый путь» завершил российскую часть маршрута — караван гонки пересек границу России и Монголии. По зеленым полям и хитросплетению рыхлых песчаных дорожек участники гонки добрались до Улан-Батора.
В ходе этапа лидирующему Сергею Вязовичу пришлось снизить темп из-за технических неполадок. При этом он смог финишировать с третьим результатом на спецучастке, уступив основным соперникам всего 3 минуты и 41 секунду.
Постоянным участникам российских гонок трасса напомнила бы классические степные рейдовые дороги Астрахани и Калмыкии. Одна дорога в них плавно перетекает в две, три или более, и найти верный курс трека довольно сложно. «Участок был более скоростной, но неровный, бугристый, с множеством пересекающихся дорожек — важно было попасть на нужную. Мы попали везде — штурман отлично справился со своей обязанностью. Проехали не без проблем: в нашем грузовике лопнул патрубок обдува», — отметил пилот экипажа № 311 Александр Василевский.
По итогам трех спецучастков экипаж под руководством Сергея Вязовича сохраняет лидерство в общей классификации в своей зачетной категории.
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