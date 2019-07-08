Ралли «Шелковый путь-2019»: МАЗы идут на подиум

6 июля в Иркутске стартовал многодневный ралли-рейд. «За рулем» поговорил с Сергеем Вязовичем, руководителем команды «МАЗ-СПОРТавто» — одного из претендентов на место в тройке победителей.

— Мы удачно завершили подготовку к ралли, но должен отметить, что наш новый автомобиль капотной конфигурации до сих пор находится в стадии испытаний и доработок. Есть определенные моменты, которые нас не устроили после ралли-рейда Morocco Desert Challenge, и на сегодняшний день работы продолжаются, чтобы правильно использовать «Шелковый путь» и провести еще ряд испытаний до ралли-марафона «Дакар»-2020.

Смена развесовки

— На Morocco Desert Challenge была победа непосредственно на капотном МАЗе. На «Шелковом пути» какие автомобили в команде?

— Мы выступаем на трех автомобилях: двух — бескапотной конфигурации с двигателем Caterpillar и одном однокапотной конфигурации.

— В чем заключается отличие «капотника» от автомобилей предыдущего поколения?

— Во-первых, кабина смещена к центру автомобиля, экипаж пересел с передней оси в центр. Благодаря этому вся ударная нагрузка передней оси передается экипажу в меньшей степени. Во-вторых, закономерно изменилась развесовка автомобиля: раньше передняя ось была перенагружена по сравнению с задней, так как кабина является достаточно тяжелым элементом. Теперь же развесовка составляет 50 на 50. Кроме того, в этом автомобиле впервые было принято решение использовать коробку-автомат Allison. Двигатель остался прежним и с той же мощностью.

Мы претендуем быть вторыми

— Кто у вас в конкурентах?

— Как всегда, это текущие лидеры грузового зачета. Мы гонку используем как подготовительный этап, но нельзя говорить, что это тренировка. Для команды «МАЗ-СПОРТавто» это все-таки домашняя гонка, и у нас есть хорошая возможность потягаться с более сильным соперником, постараться навязать ему борьбу и тем самым автоматически проехать основных конкурентов. На сегодняшний день в командном зачете «МАЗ-СПОРТавто» может смело претендовать на второе место после команды «КАМАЗ-мастер». Есть довольно сильная команда Iveco, но сейчас мы с ними находимся приблизительно на одном уровне. Конечно же, по отдельности каждый наш пилот способен победить и на отдельных этапах, и в гонке в целом.

— Недавно Жерар де Рой пошутил, что для него хорошей мотивацией покорить ралли «Шелковый путь» стало бы участие Владимира Чагина. А что вас мотивирует принимать участие в таких тяжелых гонках, ведь это серьезная физическая и моральная нагрузка?

— Нас мотивируют две вещи: спортивная составляющая и продвижение бренда МАЗ. Мы стараемся продвигать бренд именно на самых тяжелых и протяженных гонках, демонстрируя, что наша техника является одной из лучших в мире и занимает определенную нишу в этом сегменте, что, несомненно, подтверждается спортивными результатами нашей команды.

Состав команды не является столь многочисленным, как у КАМАЗа, но все ребята мотивированы проявить себя индивидуально на самом высоком уровне, понимая, что пока по объективным причинам они не могут быть на уровне с грандами, но за счет желания и получения удовольствия от ралли мы не первый год навязываем борьбу лидерам. За очень короткий промежуток времени «МАЗ-СПОРТавто» в насыщенной конкурентной борьбе проделала большой объем работы по совершенствованию автомобилей, навыков экипажей и спортсменов. Теперь перед нами стоит одна цель — занять высшую ступень пьедестала в Дакаре.

Надо завидовать по-хорошему

— В ралли «Шелковый путь» у вас три экипажа — ваш, Александра Василевского и Алексея Вишневского. Кто с вами в штурманами едет?

— Мы продолжаем тренировки новых членов экипажей в связи с травмами ряда основных членов команды. В моем экипаже едет штурманом Антон Запорощенко, который раньше состоял в экипаже Александра Василевского. Для него это станет второй гонкой в роли штурмана. Несмотря на победу в Марокко, нам с ним есть еще над чем работать.

В команде Александра Василевского в роли механика выступает Виталий Бурылев, который проехал только одну гонку с Алексеем Вишневским. Виталий является потенциальным претендентом на место пилота.

Во всех наших экипажах есть новые участники, чтобы собрать хорошую скамейку запасных на различные случаи, которые преподносит нам жизнь, да и для обновления поколения «МАЗ-СПОРТавто». Несмотря на то, что в ходе ралли мы проведем ряд испытаний и обкатку нового экипажа, это не должно повлиять на наши спортивные результаты.

— Какой совет вы даете новым членам команды «МАЗ-СПОРТавто»?

— «По-хорошему завидуй тем, кто лучше нас выступает». При этом я ставлю перед собой одну цель: если простой человек смог это сделать, например, Владимир Чагин, Эдуард Николаев, Ян и Жерар де Рой и кто-то еще, значит я тоже могу и доказываю ребятам это личным примером.

Лаборатория — наш плюс

— Вас в ходе «Шелкового пути» снова сопровождает мобильная лаборатория компании «Газпромнефть-смазочные материалы»?

— Да, в этом году наше сотрудничество продолжается. Это является одним из наших преимуществ перед другими командами, так как больше никого не сопровождают подобные лаборатории во время гонки. Мобильная лаборатория G-Energy по экспресс-анализу может проверить состояние детали, которую трудно осмотреть визуально (например, только при крупном разборе). Смазочные материалы бренда G-Energy мы используем уже на протяжении длительного периода времени. Мы давно полностью перешли на всю продукцию бренда, начиная от охлаждающих жидкостей и заканчивая моторным маслом в спортивных автомобилях и машинах технического сопровождения. Мы — без прикрас! — очень довольны качеством. На сегодняшний день по результатам лабораторных исследований данное масло имеет преимущество перед другими мировыми брендами. За время нашего сотрудничества продукт постоянно дорабатывается и улучшается по итогам испытаний в тяжелых условиях прохождения гонок.

— Экспресс-анализ смог предотвратить серьезные поломки в ходе гонок или это просто лаборатория исследований на будущее?

— Неоднократно имели место случаи, когда работа лаборатории позволяла нам не сломаться на этапе и поменять еще не вышедшую из строя деталь на новую. Многие команды и на «Шелковом пути», и на «Дакаре» испытывают сложности с трансмиссией (например, разваливается редуктор моста). Мы такую проблему видим в зародыше и еще ни разу не остановились на трассе по этой причине. На финише этапа проводим экспресс-анализ каждого элемента, и когда появляется другая фракция, то нас информирует сотрудник лаборатории G-Energy о рисках. Тогда мы производим вскрытие моста и визуально наблюдаем проблему. В случае, если анализ является положительным, для наших механиков значительно уменьшается объем работы, то есть не требуется лишний раз разбирать мост и раздатку, чтобы проверить состояние элементов. Когда появляются первые признаки проблемы, производится замена узла, и мы без проблем продолжаем гонку. Это позволяет нам сэкономить силы и время на спецучастке.