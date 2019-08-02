Kia > Rio X Line

Ралли «Шелковый путь-2019»: рекорды самой жесткой автогонки 5000 километров без дорог, 5 климатических зон, 36 стран-участников и другие достижения марафона. Ваша собака пролает «спасибо»: 13 полезных штук для путешествий Кошка, в силу высокомерного характера, промолчит, но «в глубине души» тоже будет благодарна, что все это закончилось. Ведь долгая поездка убивает энтузиазм самого активного и жизнерадостного питомца… Облегчить ее можно с помощью нехитрых приспособлений из нашего списка. Впрочем, некоторые из них сослужат неплохую службу даже хозяевам. 100 рублей за литр 95-го вытерпите? — Россияне готовы платить! Стоимость бензина с начала века выросла примерно в 20 раз. О зарплате этого не скажешь. Но массового отказа от личного транспорта не произошло. И, судя по всему, не предвидится. Эксперт «За рулем» разобрался в причинах этого явления.