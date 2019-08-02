Kia Rio X-Line — Renault Sandero Stepway City: кровная месть — журнал За рулем

Kia Rio X-Line — Renault Sandero Stepway City: кровная месть

Кто помнит мой тест, в котором сошлись X-Line и Lada XRAY Cross, поймет желание Sandero Stepway отомстить за брата по альянсу.

Kia Rio X Line
Kia Rio X Line

Kia > Rio X Line

Renault Sandero
Renault Sandero

Renault > Sandero

Rio X-Line сразу удивил дорожным просветом. Но и Stepway рвался в бой на бездорожье, он легко съехал с роликов, показав, что не боится скользких покрытий. «Кореец» и «француз» бились в масках паркетников.

Насколько им удалось соответствовать заявленному образу, читайте и смотрите видео здесь.


Фото: «За рулем»
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые