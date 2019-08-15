Затонировался? Отменят регистрацию! Уже есть прецеденты

Тонировать ветровое стекло и стекла передних дверей в России запрещено. Нарушающих, однако, на дороге хватает. Все дело в неэффективности наказания. И тогда в отдельно взятом областном ГИБДД приравняли неправильную тонировку к изменениям в конструкции транспортного средства. Со всеми вытекающими.

Все 1990-е и 2000-е годы российские гаишники сквозь пальцы смотрели на тонированные «по кругу» машины. С темными стеклами ездили все — от вазовской «классики» до «шестисотых». Любители экстрима закатывали в пленку еще и ветровик.

К наступлению 2010-х все изменилось. По указке сверху любителей прятаться от посторонних взглядов начали активно штрафовать. В 2010 году наказание ужесточили со 100 до 500 рублей. К нему прилагался запрет эксплуатации, обеспечением которого служило изъятие номерных знаков до устранения нарушения. Тонированные машины с улиц практически исчезли.

Три года спустя в законодательстве случился новый поворот. В моду вошла кража госномеров ради последующего возврата «за вознаграждение». Для защиты автомобилистов в конце 2013 года им разрешили заказывать дубликаты жестянок, не уведомляя ГИБДД, в частных фирмах. Эта поправка автоматически лишила смысла снятие табличек самими гаишниками за различные нарушения. Любители тонировки воспрянули духом. Хотя справедливости ради отметим, что число машин с темными стеклами на дорогах на прежний уровень не вернулось, их осталось сравнительно немного.

Размер штрафа с 2010 года больше не изменяли: 500 рублей по статье КоАП 12.5.3.1 за «управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств». По нынешним временам это минимально возможная санкция.

Ужесточение обсуждалось не единожды, но за несколько лет так и не было принято. Последняя версия предполагала штраф в размере 1500 рублей за первый факт, 5000 рублей за повторный и лишение прав для попавшихся в третий раз. Впрочем, звучала и идея вообще отменить запрет на тонировку. Понятное дело, без шансов на одобрение.

Инспектор должен проверить степень светопропускания стекла специальным прибором. Его глаз таковым не является.

Хитрость наказуема

В качестве альтернативы наклеенным пленкам появилась «съемная тонировка». Варианты разные: самоклеющиеся многоразовые плотные пленки, шторки на жестком каркасе, вставляющиеся в проем стекла, или — натурально — сдвижные занавески. На таких хитрецов статья КоАП тоже есть — 12.5.1. Она гласит:

Запрещено управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена.

Наказание — предупреждение или те же 500 рублей. А в пресловутых «Основных положениях» есть пункт 7.3:

Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.

Строго формально под него попадают видеорегистраторы и держатели смартфона, закрепленные на лобовом стекле. На деле же норма используется для борьбы с любителями отгородиться от окружающего мира.

С «покрытиями» и «предметами» все понятно: их быть не должно. С тонировкой сложнее. Автоинспектор должен доказать, что ее светопропускание ниже допустимого законом (75% для ветрового стекла, 70% для передних боковых). Для этого применяют прибор, правила использования которого регламентируются. В частности, имеет значение погода на улице и уровень естественного освещения.

Если попасть под целевой рейд, инструмент у патруля, скорее всего, будет. Обычно же гаишник давит на очевидность нарушения. Согласиться с ним — добрая воля водителя. Без инструментального замера доказательств у стража порядка нет.

После выписывания постановления можно закрыть машину и поехать дальше на автобусе или такси: стоять на месте автомобилю с тонировкой не запрещено. Если же тронуться с места, автомобилист снова попадает под статью КоАП 12.5.3.1: нигде в законе не прописано, с какой периодичностью можно штрафовать за это нарушение — хоть каждые 100 метров.

Снять пленку на месте — добрая воля водителя. Закон делать этого не обязывает.

Закон, что дышло

Очень часто водителю предлагают устранить нарушение на месте. Иными словами, отодрать пленку и стать законопослушным гражданином. Обязанности поступать так нет. Все, что дано законом сотрудникам ДПС, — это оштрафовать на 500 рублей. Задержание транспортного средства и отстранение водителя применяется только при неисправностях тормозной системы, рулевого управления или сцепного устройства автопоезда. Значит — можно ехать. А патруль, если ему не лень, может штамповать бумаги о нарушении весь путь следования автомобилиста до дома.

Важный момент: мы не ратуем за тонировку всего и вся, а лишь раскрываем вопрос этого нарушения с точки зрения законодательства.

Буквально на днях автоинспекция Свердловской области объявила о своем ноу-хау. Неправильную тонировку приравняли к изменениям в конструкции транспортного средства, которые запрещены. Соответственно, при выявлении нарушения вместе с постановлением выдается предписание об устранении. Не предъявил машину без тонировки в 10-дневный срок — регистрация аннулируется, номера подаются в розыск.

Нюанс в том, что перечня доработок и тюнинга, который необходимо регистрировать, не существует в природе! ГИБДД отдельного региона решила считать таковой тонировку по собственной инициативе. Интересно, на чью сторону будут вставать суды при разбирательствах.

Искоренит ли такой подход нарушение? Скорее всего. Законен ли он? Абсолютно нет. И тут уже возникает дилемма из культового фильма «Место встречи изменить нельзя»: можно ли наказать отступившего от требований закона, самому нарушив закон? Однозначного ответа нет.