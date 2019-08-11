Как правильно читать маркировку фар?

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Здравствуйте.

На корпусе фары есть наклейка с обозначениями HC HR H7 PY21W W5W. Справа от этой наклейки на корпусе фары нанесены обозначения HR DC. Артикул фары 1EL 010 335–12. Доспускается ли установка газоразрядной лампы в эту фару? По артикулу и обозначениям не могу определить. Омыватель фар установлен изготовителем автомобиля.

Андрей (г. Щелково)

Алексей Ревин — эксперт «За рулем»:

В настоящее время на автотранспортные средства могут устанавливаются фары только нижеперечисленных, официально утвержденных типов:

С — ближний свет, R — дальний свет, СR — двухрежимный свет (ближний и дальний) с лампами накаливания;

HС — ближний свет, HR — дальний свет, HСR — двухрежимный свет с лампами накаливания галогенного типа;

DС — ближний свет, DR — дальний свет, DСR — двухрежимный свет с газоразрядными лампами (ксенон).

Международная маркировка фар выглядит так:

C — ближний свет;

R — дальний свет;

H — галогенная фара

HCR — ближний и дальний свет с галогенной лампой;

DC — ближний свет ксенон;

DCR — дальний и ближний свет ксенон.

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В вашем случае одна надпись противоречит другой. Надпись HC HR H7 PY21W W5W гласит, что и ближний, и дальний свет в фаре обеспечивают две одинаковые лампы Н7. Надпись же HR DC говорит о том, что ближний свет — ксеноновый

Разрешить проблему очень просто. Достаточно снять колпак лампы ближнего света и посмотреть, какой источник света стоит в фаре. Если применена галогеновая Н7, то значит ксеноновая лампа установлена быть не может. Производители специально так договорились, чтобы лампы разных типов имели разные посадочные места. Конечно, если речь не идет о китайских noname-изделиях: среди них может повстречаться все, что угодно.

Кстати, наличие омывателя — недостаточное условие для установки ксеноновых ламп. Обязательно должен присутствовать автоматический корректор направления пучка света фар. Именно этот параметр на дороге сотрудники ДПС любят проверять. Делается это просто: при включении истинно ксеноновых фар пучок света должен переместиться вверх-вниз и только потом успокоиться. Если этого не происходит, значит автокорректора нет либо он неисправен.

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