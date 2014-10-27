«За рулем» выяснил, сколько можно сэкономить, если использовать все лучшее (и часто — дорогое).

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За десятки лет проведения зарулевских экспертиз через нас прошли многочисленные комплектующие — свечи, фильтры, высоковольтные провода. Да и технические жидкости — от бензинов до моторных масел — проверялись и проверяются постоянно. Поэтому рано или поздно мы просто обязаны были проверить: что получится, если собрать воедино победителей наших экспертиз и установить на какой-то мотор, удалив с него штатную обвязку — свечи, фильтры и т.п. Было понятно, … что перпетуум мобиле не получится, но… Но что получится?

Такой эксперимент мы однажды проводили. Выбрали лучших из лучших среди бензинов, моторных масел, свечей зажигания, высоковольтных проводов, фильтров — в общем, охватили множество «расходников». Испытания проводили на новеньком вазовском моторе, заменив на нем одноименные элементы и жидкости.

Получилось интересно. Лучший из испытанных бензинов дал 3,4% экономии топлива. Заливка лучшего масла подняла планку еще на 2,8 %. Замена свечей и высоковольтных проводов сэкономила еще 2,2%. Наконец, лучший воздушный фильтр внес в копилку 1,1%. Итого удалось выгадать 9,5 %.

Отмечу, что по отдельности каждый из перечисленных компонентов показывал в наших испытаниях лучшие результаты, чем при работе «колхозом». Это, в общем-то, понятно: например, чем хуже горит топливо, тем сильнее проявляются таланты свечей зажигания — и наоборот, при хорошем бензине их способности используются не до конца, ибо он и так лихо вспыхивает. Поэтому простая арифметика тут неприменима.

Второе важное обстоятельство — изначальное качество заводских комплектующих. Скажем, если на моторе уже стоят иридиевые свечи, то менять их глупо: станет только хуже. А вот в бюджетных, как и в пожилых автомобилях, простая замена компонентов вполне себя оправдывает.

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