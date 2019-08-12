Jeep Wrangler — Багги Суперспорт: что русский монстр показал американцу На этот раз мы взяли для сравнения, казалось, несравнимое — обновленный Wrangler и полноприводный Багги от российской инжиниринговой компании. Большой тест стиляг: Toyota C-HR, Citroen C3 Aircross и новый Kia Soul Компактные кроссоверы разбились на два лагеря: массовые серые мышки и стильные, но умеренно популярные у нас персонажи. Kia Soul умудряется уже много лет воевать на два фронта. Он самобытен, если не сказать экстравагантен, но стабильно пользуется спросом. Шведский премиум: разбираем все плюсы универсала Volvo XC70 II Volvo XC70 II продавался в нашей стране с 2007 по 2016 год. Автомобиль поистине универсальный, подходящий и для путешествий, и для перевозки большого багажа. Чем еще привлекает автомобиль, рассказываем в обзоре модели.