Jeep Wrangler — Багги Суперспорт: что русский монстр показал американцу — журнал За рулем

Jeep Wrangler — Багги Суперспорт: что русский монстр показал американцу

На этот раз мы взяли для сравнения, казалось, несравнимое — обновленный Wrangler и полноприводный Багги от российской инжиниринговой компании.

Jeep Wrangler
Jeep Wrangler

Jeep > Wrangler

Вы, конечно же, понимаете, что мы просто повеселились, и оба автомобиля отлично поддержали эту игру. Оба молодцы! Мы вальнули на большом зеленом круге и поискали в дождь самые глубокие лужи.

Как все было, смотрите на видео и читайте здесь

Фото: «За рулем»
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