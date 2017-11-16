Хамство соседа по дороге порой способно вывести из себя даже законопослушного и сдержанного водителя. Инстинктивное желание ответить обидчику может закончиться плохо для всех.

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Представьте ситуацию. Вы едете за рулем красной легковушки по шоссе. Впереди медленно плетется автобус. Вы высматриваете возможность для обгона, но тщетно. Встречный транспорт слишком близко.

И тут у водителя белого внедорожника, который следовал за вами, сдают нервы, и он начинает обгонять и вас, и автобус. Но, поравнявшись с последним, понимает, что не успеет завершить обгон, и резко оттормаживается.

На дороге складывается опасная ситуация. Как вы поступите в данном случае?

Предлагаем проголосовать за один из ответов, который считаете правильным, основываясь на вашем водительском опыте, а все решения мы проанализируем на следующей странице.