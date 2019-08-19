Три человека разбились в Tesla с автопилотом. Но его ведь еще нет!

Вы наверняка слышали об этой аварии: 10 августа на Московской кольцевой автодороге электромобиль Tesla на скорости около 100 км/ч врезался в стоявший в крайнем левом ряду эвакуатор. От удара Tesla вспыхнула и выгорела дотла. Водитель и двое пассажиров получили травмы, но выжили. Кто виноват в этой аварии — водитель или автопилот?

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Разбираться в этой истории будут долго. Имел ли право стоять на МКАДе, прижавшись к разделительному барьеру, эвакуатор? (Он подъехал к заглохшей машине, чтобы убрать ее с дороги.) Выставил ли водитель эвакуатора знак аварийной остановки? И так далее. Но я не об этом.

Вскоре после аварии мой телефон оборвали радиостанции, телеканалы и знакомые журналисты, которых интересовал вопрос: если Tesla ехала на автопилоте, а водитель не держал руль, кто виноват в этой аварии — водитель или автопилот?

Люди, вы серьезно? Ни один производитель пока еще не создал полноценного автопилота, который по нажатию кнопки доставил вас из пункта А в пункт Б.

Ни один производитель пока еще не создал полноценный автопилот, который по нажатию кнопки доставляет вас из пункта А в пункт Б.

Большинство компаний, которые занимаются автономным пилотированием, научили искусственный разум автомобиля понимать около 90 % (может, чуть больше) стандартных ситуаций. Разгон, торможение, последующее ускорение, перестроение из ряда в ряд, распознавание фигур человека и животных и так далее. Так ученик автошколы честно заучивает экзаменационные билеты и сдает на права. Но жизнь состоит не только из билетных ситуаций, а еще из множества нестандартных, спорных, пограничных. Полтора года назад в Америке автопилотная Tesla сбила женщину, которая переходила дорогу с велосипедом. Велосипед отдельно система распознаёт, человека тоже, а вместе — нет. Прижавшийся к барьеру эвакуатор для нее тоже нестандарт.

И чем меньше процент не освоенных автопилотом ситуаций, тем труднее научить его адекватно реагировать на оставшиеся, самые сложные.

Илон Маск прекрасно знает, что такое кликбейт (англ. click — щелчок, bait — наживка). Видишь в интернете заголовок про известного артиста, который умер на сцене, кликаешь — а там рассказ о его новой роли в кино. Чертыхаешься, плюешься — но ведь сработало! Ты открыл статью, прочитал.

Так вот, фирма Tesla назвала ассистент помощи водителю именно по законам кликбейта: Full Self-Driving Capability — ­возможность полного самоуправления. Понимай как хочешь: то ли полный автопилот, то ли это лишь возможность… Только после грандиозного скандала, когда специалисты Euro NCAP доказали, что автопилотом у Теслы и не пахнет, из ее конфигуратора исчезла эта опция — на следующий же день. Название ушло, но система-то осталась! А тем временем ­ к тесловскому ассистенту прочно приклеилось модное название «автопилот». И люди верят!

И вот человек едет с двумя детьми по ночной загруженной трассе, включает недоавтопилот… Собственно, не так важно, держал ли водитель руки на руле или нет. Контролировал ситу­ацию или нет. Очевидно — нет. Да и признался, что не тормозил. Машина сама начала тормозить — но слишком поздно, за мгновение до удара. Ну не получилось у нее — что возьмешь с куска железа?

А что взять с человека? Приходишь прыгать со 100‑метровой тарзанки, а тебе говорят: с вероятностью 10% резинка оборвется! Рискнете прыгнуть? Вряд ли. А липовому автопилоту свою единственную жизнь и жизнь детей почему-то доверяют. Странно, правда?

И еще. Россия является членом Венской конвенции о дорожном движении, согласно которой за всё, что происходит с автомобилем, отвечает водитель. И до тех пор, пока на международном уровне не принято иных юридических норм, а искусственный интеллект работает с надежностью плохой тарзанки, будет именно так. Учитесь водить автомобиль. Думайте за себя и за того парня, у которого включен как бы автопилот. Потому что искусственный интеллект становится всё более популярным по причине вымирания естественного.

На доводку робомобилей уйдет несколько лет, однако главный аспект, который препятствует их повсеместному выводу на дороги, — правовой. Да и разработать моральный кодекс для искусственного интеллекта куда сложнее, чем научить машину правильно распознавать и интерпретировать окружающую обстановку.

Фото: Виталий Невар/ТАСС