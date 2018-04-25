Сколько нарушителей на фото? Простой тест — журнал За рулем

Сколько нарушителей на фото? Простой тест

Обычная дорожная ситуация: впереди медленно плетется спецтехника, ползти за которой никому из водителей не хочется. Так можно ли обогнать через сплошную и не лишиться прав?

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Итак, на фото, которое сделано в черте города, мы видим трактор и легковушку. Трактор принадлежит коммунальной службе города и оборудован проблесковым маячком оранжевого цвета, который, впрочем, выключен. При этом трактор едет с постоянной скоростью 20 км/ч, сместившись вправо, — формально, по обочине.

Сплошная линия разметки запрещает выезжать на обгон. К тому же на этом участке дороги действует еще и знак 3.20 «Обгон запрещен». Водитель Тойоты решается на обгон, но пересекает сплошную только левыми колесами.

Сколько же нарушителей мы видим на фото?

Выбирайте свой вариант ответа, а правильный — на следующей странице.


Кто из водителей на фото нарушает ПДД?

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