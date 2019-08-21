Рисковая стратегия и командные игры: как на Moscow Raceway решалась судьба побед СМП РСКГ

Предпоследний гоночный уик-энд СМП РСКГ сезона-2019 прошел в статусе масштабного автомобильного праздника, где кольцевые баталии были пусть и главной, но только одной из составляющих — в паддоке организаторы подготовили массу развлечений для гостей трассы. А то, что погода в субботу и воскресенье была далека от летней, вряд ли кого-то огорчило — дождь сделал оба соревновательных дня еще интересней для зрителей. Да и пилоты, которые порой демонстрировали маневры, достойные дрифтеров и гонщиков ралли-кросса, вряд ли остались недовольны прошедшими стартами.

Класс S1600 порадовал красивым прорывом Руслана Нафикова — из-за технических проблем пилот Kia Rio X-Line с трудом принял старт, поэтому мгновенно лишился своей третьей позиции и оказался в роли догоняющего. Но умелому пилоту обгоны — не проблема, так что к финишу представитель Akhmat Racing Team пробился на третью позицию. А вот Василий Кораблёв и Борис Шульмейстер оказались недосягаемы, заняв первую и вторую ступени подиума.

Не повезло в субботу гонщикам Lada Sport Rosneft, которые из-за смены двигателей стартовали с пит-лейн и смогли прорваться только до 6-й и 7-й позиций, но зато в воскресенье Михаил Митяев и Владимир Шешенин не просто реабилитировались, а принесли Lada Granta S1600 победный дубль. Третьим же вновь стал Нафиков — Руслан смог отбить все атаки Бориса Шульмейстера, во второй раз за уик-энд поднявшись на подиум. «Супер-продакшен» стал единственным классом, где этап на Moscow Raceway определил лучшего пилота по итогам сезона. Первая гонка была дождевой, и в ней убедительную победу одержал Андрей Петухов. Его напарник по Lada Sport Rosneft Владислав Незванкин из-за столкновения с соперником в тройку войти не смог, зато на подиуме оказались два пилота на японских машинах — Вадим Антипов на Subaru BRZ и Николай Виханский на Honda Civic. Впрочем, не они стали главными действующими лицами в своем зачете.

Второй заезд выдался феноменальным на штрафы. За фальстарт судьи наказали проездом по пит-лейн десяток гонщиков из «Супер-продакшена» и «Туринг-лайта», а вчерашний серебряный призер и вовсе наведывался на пит-лейн трижды — Вадим Антипов сначала получил взыскание за фальстарт, потом за превышение скорости во время штрафного проезда через боксы и затем еще один штрафной проезд за… превышение скорости во время предыдущего! Но второй гонщик Sofit Racing Team провел безошибочную гонку, поэтому победа Вадима Антипова стала более чем заслуженной как и второе место Юрия Борисенко на Lada Granta.

А вот обладатель третьей позиции определился уже сильно после финиша. Формально клетчатый флаг третьим увидел Владислав Незванкин, который по пути к подиуму не поделил трассу с Александром Гармашем, а затем был благородно пропущен вперед Петуховым, но в итоге бронзовую награду получил все-таки Андрей. Пилота Lada Vesta 1.6T с №50 дисквалифицировали за недовес машины, так что подиум, а вместе с ним и досрочно завоеванное звание обладателя Кубка России ушли к гонщику на тольяттинском седане №10.



В «Туринг-лайте» чемпионов этап не определил, но определенно порадовал болельщиков яркими сражениями. В субботу победный дубль силами Ефима Гантмахера и Игоря Львова достался Ravon Racing Team, а на третье место «приехал» Peugeot 208 под управлением Родиона Шушакова. В воскресенье же подиум был чисто «немецким» — его оккупировали три Volkswagen Polo, на которых в топ-3 примчали Артём Кабаков (к победе), Игорь Самсонов (к «серебру») и Владимир Черевань (к «бронзе»). Так что в этом классе имя сильнейшего пилота еще не выявлено и борьба продолжится на следующем этапе. Но зато уже можно назвать самого яркого дебютанта, которым стал Станислав Аксёнов — пусть ни побед, ни подиумов он не завоевал, зато вывел на трассу Kia Pro cee'd, которой раньше в СМП РСКГ не было. И финиши в обеих гонках стали отличным достижением абсолютно новой модели, подготовленной к «кольцу» командой Московского политехнического университета.

Самый мощный класс Российской серии кольцевых гонок, пользуясь футбольной терминологией, выдал крайне «валидольный» заезд. В первом старте вперtд вырвался Дмитрий Брагин — спасибо Андрею Масленникову и Климу Гаврилову, не разминувшимся в первом же повороте. Пока гонщики Lukoil Racing и Carville Racing, а также оказавшиеся позади них соперники разбирались в послестартовой суете, которая вывела из борьбы и Льва Толкачёва, представитель Taif Motorsport уверенно возглавил заезд. Нормализовавшийся было ход гонки нарушился через считаные круги, когда сразу несколько пилотов в последнем повороте дружно отправились по прямой в гравийную ловушку безопасности — пошел дождь!И здесь, как говорится, мнения разделились. Пока одни поехали в боксы ставить дождевые покрышки, ожидая усиления осадков, лидер и преследующие его Павел Кальманович (Taif Motorsport) и Иван Лукашевич (Lukoil Racing) решили рискнуть и остаться на сликах. Их примеру последовал и представитель Akhmat Racing Team Ибрагим Ахмадов, который тоже не стал переобуваться. Понервничать в этой ситуации пришлось и самим гонщикам, и их командам, и тем более фанатам — мокрая трасса каждому маневру придавала ещё больше риска, но он оказался оправданным. Дождь прекратился, асфальт высох — и в проигрыше оказались те, кто менял резину! В итоге Брагин выиграл, Кальманович, Лукашевич и Ахмадов пришли к финишу следом.

Во второй гонке обошлось без пит-стопов, но не без интриги. Михаил Митяев, который на Moscow Raceway заменил за рулем Lada Vesta Sport TCR Михаила Грачёва, быстро возглавил заезд, а вскоре на вторую позицию выбрался Кирилл Ладыгин. Под финиш напарники по Lada Sport Rosneft разыграли командную карту, обменявшись позициями — это принесло дубль коллективу из Тольятти и долгожданную победу Ладыгину, потому что трасса под Волоколамском долго оставалась не покоренной пилотом, но сейчас и этот бастион пал. На третьем месте воскресную гонку завершил Гаврилов, который не пустил на подиум Брагина. Но Дмитрий всё же остался лидером личного зачета, и в Сочи ему предстоит сделать всё, чтобы не пустить вперед ни Клима, ни Кирилла.Зачет S1600 «Юниор» для молодых пилотов также отложил выявление чемпиона до финального этапа СМП РСКГ-2019. На Moscow Raceway в первой гонке тройку быстрейших составили Рустам Фатхутдинов (AG Team), Егор Фокин («Академия ралли») и Никита Дубинин (AG Team), во второй победителем стал Пётр Плотников («Академия ралли»), вторым финишировал Артём Лякин, но на машине представителя B-Tuning оказалась неомологированная коробка передач, так что результаты юниора были аннулированы — «серебро» досталось Джабраилу Ахмадову (Akhmat Racing Team), а «бронза» — Егору Ганину (B-Tuning).

В молодежной формульной моносерии SMP Formula 4 в гонках на Moscow Raceway cубботнюю гонку выиграл Павел Буланцев, компанию которому на подиуме составили Алексей Несов и Никита Александров. В воскресенье первенствовал Артём Лобаненко (мог выиграть и первую гонку, если бы не штраф за фальстарт и последующий сход из-за поломки заднего антикрыла), вторым заезд закончил Буланцев, а тройку призеров замкнул Несов.Финал сезона примет Сочи. Там 7 и 8 сентября состоится седьмой этап СМП РСКГ — трассе «Сочи Автодром», где проходит национальный этап чемпионата мира Формулы-1, предстоит назвать имя сильнейших гонщиков России сразу в пяти классах!

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ