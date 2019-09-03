5 способов вернуть концентрацию, если кофе уже не работает

«Можно получить любую реальность, настроившись на нужную частоту. Это не религия, это физика».
Альберт Эйнштейн
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Эйнштейн, наверное, точно знал, как создавать нужную реальность. Но он не указал ту частоту, на которую надо настроиться утомленному водителю, начинающему терять чувство концентрации. Что делать в такой ситуации?
Сразу скажу, что не считаю нужным давать советы водителю, который во время движения болтает по телефону, обменивается эсэмэсками, роется в косметичке, ищет упавшую на пол флешку с музыкой, а еще, «до кучи», выкручивает на максимум громкость акустики. О какой концентрации тут вообще можно говорить? Нет, мои пожелания адресованы только нормальным водителям, которые в какой-то момент начинают понимать, что «отключаются».
Впрочем, есть одно «но»… Если вас клонит в сон, то тут советы бессильны. Поэтому примите любые меры, чтобы съехать с дороги и поспать хотя бы полчаса — даже если до пункта назначения осталось всего-навсего «километров сто — двести». Этого вполне хватит, чтобы прийти в себя. Никакие иные способы «очухаться» не сработают — многократно проверено и доказано.
Теперь об утерянной концентрации. Такое бывает — длинная и нудная дорога, монотонное мелькание невзрачного пейзажа, тупое «туда-сюда» в исполнении стеклоочистителей… — и вот уже тебе кажется, что все происходит само собой, что от тебя ничего не зависит и что так оно будет и дальше. А это далеко не так.
На мой взгляд и по моему опыту, в таких ситуациях помогают следующие действия.
Ставьте сиюминутные задачи
Когда езда вас сильно измотала, а конца-края нудной дороги не видать, можно поиграть с самим собой в достижение промежуточных целей. Скажем, через пять километров должна быть речушка — еду до нее. Еще через десять километров — деревушка со смешным названием: едем считать дома в деревушке. А через 27 километров на одометре должно появиться какое-то привлекательное число — допустим, 55 555 км: надо бы не пропустить. Если удастся разбить хотя бы часть пути на подобные участки, рассеянное состояние потихоньку отступит.
Разговор, игра, болтовня
Если в машине подходящий попутчик (попутчица), то развеять притупленное состояние поможет устная игра — например, в «Балду». Я пользуюсь этим приемом довольно часто — и не только в утомленном состоянии. Правда, тут все зависит от того, есть ли достойный противник, с которым интересно играть. Мне — повезло.
Более банальный вариант отвлечения — разговор о чем-то взаимоинтересном. Не случайно дальнобои порой сажают в машину всяких «автостопщиков» — им тоже хочется с кем-то поболтать.
Чуть похолоднее
Известный совет — снизить на пару градусов температуру в салоне. Не уверен, что этот прием поможет всем, но попробовать стоит. Хотя бы для того, чтобы убедиться, помогает это лично вам или нет.
Убить автопилота
А вот этот совет мне представляется дельным для всех. Если ваш автомобиль напичкан автоматикой, поддерживающей постоянную скорость, следящей за разделительными полосами, выдерживающей дистанцию и т.п., то водителю в такой ситуации действительно становится тоскливо от собственной ненужности. Выход простой — отключите все эти навороты и командуйте парадом сами.
Направо пойдешь…
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О таких вещах, конечно, нужно думать заранее, но в ряде случаев у водителя существует альтернатива при выборе маршрута. Так вот, в ряде случаев оживленная бесплатная дорога может оказаться предпочтительнее умиротворяющей и полупустой платной. В первом случае особо расслабиться точно не получится, а вот когда впереди сотня-другая километров ровной, гладкой и убаюкивающей дороги, то концентрация может и пострадать… В этом смысле пустая дорога не всегда предпочтительнее оживленной.
Всех, кто знает иные эффективные способы повысить самоконцентрацию водителя, приглашаю поделиться соображениями.
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Фото: depositphotos.com