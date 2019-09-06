Самолетом, поездом, автомобилем: как выгоднее ехать в Крым?

Оказалось, самый дешевый способ отнюдь не самый медленный.

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Выбор из трех вариантов подходит только тем, у кого все члены семьи хорошо переносят поездку на машине. Если с этим проблемы, выбирайте общественный транспорт, несмотря на более сложную логистику: сбережете нервы и здоровье.

Напротив, альтернатив машине нет, если вы планируете в течение отпуска активно передвигаться по полуострову, меняя места проживания и осматривая достопримечательности. А посмотреть в Крыму есть что! Прокат автомобиля на месте обойдется недешево, да и нет его там в цивилизованном виде. Такси — вариант еще менее удобный, но при этом более экстремальный и дорогой.

Но, допустим, активно перемещаться вы не планируете, а вот сэкономить деньги и выиграть время хочется. Для примера возьмем семью с одним взрослым ребенком, для которого требуется отдельный билет на самолет и поезд. Едем из Москвы.

Самолет

Перелет в Симферополь, по ценам на момент подготовки материала, стоил на троих от 25 250 рублей. Добавим сюда траты на проезд до аэропорта и из него. Для семьи это как минимум 1000–1500 рублей в один конец, а таких ходок предстоит четыре. Итого — не меньше 29–30 тысяч рублей. В неоспоримых плюсах самые короткие затраты времени. Выйдя из дома утром, к вечеру успеете заселиться и искупаться.

Поезд

Железная дорога — вариант для сильных духом. На это намекает даже сам сайт РЖД, с трудом переваривающий собственный поисковик. Прямых поездов в Крым нет, придется ехать с пересадкой. Самый короткий маршрут — на 46 часов с «копейками». Двое суток!

Наиболее бюджетный вариант не предполагает кондиционера и биотуалета в вагоне. Устраивает? С вас как минимум 22 500 за троих. Более комфортные поезда с большим запасом обставят по цене самолет, но привезут вас в Крым за те же плюс-минус двое суток. Плюс стоимость транспорта от вокзала до места отдыха. В результате траты даже по минимуму составят около 25 000 рублей.

Мост на полуостров сделал продолжительность поездки на машине меньше и предсказуемее. К тому же за проезд по нему не надо платить.

Машина

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Путь Москва — Симферополь на машине можно уложить в сутки. По платной трассе это 1800 км, которые с небольшим отдыхом вполне осилит и один водитель. А уж в четыре руки проблем вообще нет. Еще год назад много времени терялось на паромной переправе , но теперь вовсю старается мост. Кстати, бесплатный — в отличие от парома.

Правда, на трассе М4 «Дон» хватает затычных мест. Самое известное — поселок Лосев, который лучше пройти ночью. Поездка по темноте выгодна и финансово: на платной магистрали действуют существенные скидки. Все участки за льготные семь часов (с 00:00 до 07:00) проскочить не успеете, но все равно экономия выйдет непустяковая. Так, днем за все отрезки отдадите 1520 рублей без транспондера и 1216 с ним, а ночью — 850 и 680 соответственно. Туда-обратно в зависимости от условий дорога обойдется в 1500–3000 рублей.

Средний расход топлива примем за семь литров «девяносто пятого». Итого — около 12 000 рублей на бензин, что в сумме с платной трассой дает максимум 15 000 рублей. На АИ-92 еще на тысячу-полторы дешевле.

Транспондер за 1000 рублей отобьет больше половины своей стоимости за один отпуск. Плюс сэкономите время на пунктах оплаты.

Ехать одним днем на машине заметно выгоднее — сэкономите относительно поезда и самолета порядка десяти тысяч. Если останавливаться на ночлег, выгода уменьшится, но не исчезнет полностью. Можно найти вариант и за 1000 рублей.

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Как ни крути, но на машине ехать на российские юга дешевле всего. Кого может привлечь РЖД с таким ценами и скоростью — непонятно. Чуть переплатив, лучше выбрать самолет и сэкономить себе три дня отдыха.

Все, что нужно знать автопутешественнику, вы найдете в этой публикации.

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Фото: depositphotos.com, «За рулем»