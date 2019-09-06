Самолетом, поездом, автомобилем: как выгоднее ехать в Крым?

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Выбор из трех вариантов подходит только тем, у кого все члены семьи хорошо переносят поездку на машине. Если с этим проблемы, выбирайте общественный транспорт, несмотря на более сложную логистику: сбережете нервы и здоровье.
Напротив, альтернатив машине нет, если вы планируете в течение отпуска активно передвигаться по полуострову, меняя места проживания и осматривая достопримечательности. А посмотреть в Крыму есть что! Прокат автомобиля на месте обойдется недешево, да и нет его там в цивилизованном виде. Такси — вариант еще менее удобный, но при этом более экстремальный и дорогой.
Но, допустим, активно перемещаться вы не планируете, а вот сэкономить деньги и выиграть время хочется. Для примера возьмем семью с одним взрослым ребенком, для которого требуется отдельный билет на самолет и поезд. Едем из Москвы.
Самолет
Перелет в Симферополь, по ценам на момент подготовки материала, стоил на троих от 25 250 рублей. Добавим сюда траты на проезд до аэропорта и из него. Для семьи это как минимум 1000–1500 рублей в один конец, а таких ходок предстоит четыре. Итого — не меньше 29–30 тысяч рублей. В неоспоримых плюсах самые короткие затраты времени. Выйдя из дома утром, к вечеру успеете заселиться и искупаться.
Поезд
Железная дорога — вариант для сильных духом. На это намекает даже сам сайт РЖД, с трудом переваривающий собственный поисковик. Прямых поездов в Крым нет, придется ехать с пересадкой. Самый короткий маршрут — на 46 часов с «копейками». Двое суток!
Наиболее бюджетный вариант не предполагает кондиционера и биотуалета в вагоне. Устраивает? С вас как минимум 22 500 за троих. Более комфортные поезда с большим запасом обставят по цене самолет, но привезут вас в Крым за те же плюс-минус двое суток. Плюс стоимость транспорта от вокзала до места отдыха. В результате траты даже по минимуму составят около 25 000 рублей.
Мост на полуостров сделал продолжительность поездки на машине меньше и предсказуемее. К тому же за проезд по нему не надо платить.
Мост на полуостров сделал продолжительность поездки на машине меньше и предсказуемее. К тому же за проезд по нему не надо платить.
Машина
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Путь Москва — Симферополь на машине можно уложить в сутки. По платной трассе это 1800 км, которые с небольшим отдыхом вполне осилит и один водитель. А уж в четыре руки проблем вообще нет. Еще год назад много времени терялось на паромной переправе
, но теперь вовсю старается мост. Кстати, бесплатный — в отличие от парома.
Правда, на трассе М4 «Дон» хватает затычных мест. Самое известное — поселок Лосев, который лучше пройти ночью. Поездка по темноте выгодна и финансово: на платной магистрали действуют существенные скидки. Все участки за льготные семь часов (с 00:00 до 07:00) проскочить не успеете, но все равно экономия выйдет непустяковая. Так, днем за все отрезки отдадите 1520 рублей без транспондера и 1216 с ним, а ночью — 850 и 680 соответственно. Туда-обратно в зависимости от условий дорога обойдется в 1500–3000 рублей.
Средний расход топлива примем за семь литров «девяносто пятого». Итого — около 12 000 рублей на бензин, что в сумме с платной трассой дает максимум 15 000 рублей. На АИ-92 еще на тысячу-полторы дешевле.
Транспондер за 1000 рублей отобьет больше половины своей стоимости за один отпуск. Плюс сэкономите время на пунктах оплаты.
Транспондер за 1000 рублей отобьет больше половины своей стоимости за один отпуск. Плюс сэкономите время на пунктах оплаты.
Ехать одним днем на машине заметно выгоднее — сэкономите относительно поезда и самолета порядка десяти тысяч. Если останавливаться на ночлег, выгода уменьшится, но не исчезнет полностью. Можно найти вариант и за 1000 рублей.
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Как ни крути, но на машине ехать на российские юга дешевле всего. Кого может привлечь РЖД с таким ценами и скоростью — непонятно. Чуть переплатив, лучше выбрать самолет и сэкономить себе три дня отдыха.
Фото: depositphotos.com, «За рулем»