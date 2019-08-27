Ничего не вижу, но все равно еду: типичная ошибка водителей

Выехать из двора собственного дома на дорогу проще простого. А если обзор вам перекрыл грузовик?

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Представим ситуацию. Городская двухполосная улица. Вы за рулем красной легковушки выезжаете со двора жилого дома и собираетесь повернуть налево. До идущего с правой стороны автомобиля дистанция довольно большая и позволяет совершить маневр. А вот слева подъезжает фургон. Его водитель включил правый сигнал поворота и готовится свернуть во двор. Однако габариты у грузовика слишком большие, и он не сможет повернуть, пока вы не освободите выезд с прилегающей территории.

Водитель фургона остановился перед въездом во двор и пропускает вас. Казалось бы, ничего не мешает вам разъехаться. Но за фургоном едет легковой автомобиль. Вы замечаете, что его водитель, не дожидаясь, пока дорога освободится, решает объехать грузовик по встречной полосе. В чем опасность такой ситуации и как вы поступите?

Предлагаем выбрать из нескольких вариантов развития событий оптимальный, на ваш взгляд, и проголосовать за него. Комментарии и оценки действий водителя приведем на следующей странице.