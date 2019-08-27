Ничего не вижу, но все равно еду: типичная ошибка водителей

Половина продающихся антифризов непригодны для применения — такими оказались результаты исследования двухгодичной давности. Проверив 17 свежеприобретенных образцов, эксперты выяснили, насколько изменилась ситуация.
Известно, что установка вариатора на Renault Logan Stepway повлекла за собой уменьшение дорожного просвета. Иксрею в исполнении Cross полагается точно такой же силовой агрегат, что и собратьям по альянсу. Удалось ли вазовским инженерам сохранить при этом достаточно большой клиренс? Это мы выяснили в ходе тест-драйва новинки.
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