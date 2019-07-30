Позабытые правила обгона: как не загнать себя в ловушку — журнал За рулем

Чертовы дальнобои! — обгон по встречке лоб в лоб

Дальние путешествия на автомобиле — дело увлекательное, однако монотонная езда с постоянной скоростью может притупить чувство опасности. А как в экстремальной ситуации поступите вы?

Материалы по теме
Да тут одни нарушители! — самая типичная ситуация на круге

Представим себе такую картину. Вы едете по равнинной местности. Прямая загородная дорога имеет две полосы. С разрешенной скоростью 90 километров в час вы догоняете фуру. Подъехав ближе, выходите на обгон, но замечаете, что перед ней — еще два таких же грузовых автомобиля. Их удобнее было бы обогнать в один прием, ведь дистанция между большегрузами слишком мала, чтобы вклиниваться даже на легковушке. Тем временем на горизонте появляется встречная машина. Расстояние до нее и скорость сближения говорят о том, что вы не успеете закончить маневр так, как задумывали. Что вы предпримете?

Предлагаем выбрать из нескольких вариантов развития событий оптимальный, на ваш взгляд, и проголосовать за него. Комментарии и оценки действий водителя приведем на следующей странице.

Вы начали обгон вереницы грузовиков, но на горизонте появился встречный автомобиль. Как поступите в такой ситуации?

Страницы

← предыдущаяследующая →

12

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые