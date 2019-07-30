Дальние путешествия на автомобиле — дело увлекательное, однако монотонная езда с постоянной скоростью может притупить чувство опасности. А как в экстремальной ситуации поступите вы?

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Представим себе такую картину. Вы едете по равнинной местности. Прямая загородная дорога имеет две полосы. С разрешенной скоростью 90 километров в час вы догоняете фуру. Подъехав ближе, выходите на обгон, но замечаете, что перед ней — еще два таких же грузовых автомобиля. Их удобнее было бы обогнать в один прием, ведь дистанция между большегрузами слишком мала, чтобы вклиниваться даже на легковушке. Тем временем на горизонте появляется встречная машина. Расстояние до нее и скорость сближения говорят о том, что вы не успеете закончить маневр так, как задумывали. Что вы предпримете?

Предлагаем выбрать из нескольких вариантов развития событий оптимальный, на ваш взгляд, и проголосовать за него. Комментарии и оценки действий водителя приведем на следующей странице.