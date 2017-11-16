Когда-то на ЗАЗе хотели выпускать грузовики — разумеется, с мотором сзади, под бортовой платформой.

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В эпоху «горбатых» Запорожцев ЗАЗ по собственной инициативе разработал семейство грузовых машин с индексом ЗАЗ‑970 — грузовик, цельнометаллический фургон и мини-автобус. Журнал «За рулем» рассказывал о грядущем пополнении в модельной линейке Запорожского автозавода в № 1 за 1965 год — вот ссылка на ту памятную публикацию.

Первым стал бортовой грузовичок капотной компоновки.

Мотор мощностью 27 л.с. разгонял машину до 75 км/ч — для развозки грузов по городу хватало. Двигатель, как и на Запорожцах, находился сзади. Средний расход топлива составлял около 7,5 л/100 км.

Позднéе появились низкопольные модификации грузовичков, погрузочная высота которых не превышала полуметра. Инициатива заводчан получила одобрение, но до конвейера машины не доехали: зеленую улицу дали только ЗАЗ‑966.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные особенности отличали конструкцию Запорожца ЗАЗ-965?

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Фото: из архива автора