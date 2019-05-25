В конструкции Запорожца ЗАЗ-965 было многое, чего не встретишь в других легковушках родом из СССР.

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Ни один отечественный автомобиль не вызывал такого шквала насмешек, как «горбатый» ЗАЗ‑965.

Между тем в его конструкции есть множество особенностей, которых не найти в других серийных легковушках, произведенных в нашей стране.

Например, V‑образный мотор с воздушным охлаждением расположен сзади. Гонять двигатель для обогрева салона не требовалось: печка «горбатого» полностью автономна. Задняя подвеска — независимая. А плоское днище порой позволяло проползать по колее там, где садились на брюхо остальные.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что во времена Москвичей и Жигулей самым популярным тюнингом мотора была переделка классического зажигания в электронное?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Историю «горбатого» читайте тут.

Фото: из архива автора