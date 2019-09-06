Читатель «За рулем» попросил разъяснить порядок действий автовладельца в случае самого популярного вида тюнинга. Наши эксперты всегда готовы помочь.

Добрый день. Езжу на автомобиле синего цвета. В ПТС и СТС цвет записан как синий. Хочу оклеить автомобиль виниловой пленкой также синего цвета, но матового оттенка, без блеска. Нужно ли мне вносить изменения в ПТС и СТС в связи с этим?

C уважением, Алексей

Ответ юриста

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автоюрист, заместитель главного редактора «Радио Автодор»

В данном случае изменений в регистрационные документы вносить не нужно. Даже если после оклейки автомобиль станет матового оттенка. Вообще, цвет автомобиля не всегда точно обозначается в документах, да и определить на глаз тот или иной оттенок невозможно.

Ну а что касается внесения изменений в регистрационные документы при изменении цвета, то здесь нужно знать следующее.

Подобная необходимость появляется у автовладельца либо после смены цвета (например, был синий, стал белый), или при изменении цвета более чем у 30% поверхности кузова.

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