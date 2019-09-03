Надежное крепление — пригодится в любом автомобиле — журнал За рулем

Надежное крепление — пригодится в любом автомобиле

Читатель «За рулем» подыскал достойную и при этом дешевую замену штатным заклепкам. Проверено — работает!

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У моего кроссовера Nissan X‑Trail T31 после восьми лет эксплуатации начали отскакивать крепления уплотнителей на нижних кромках дверей.

Вместо штатных заклепок в отверстия двери вставил пластиковые дюбели диаметром 5 мм и длиной 20 мм. Закрепил уплотнитель саморезами длиной 17 мм.

Крепление получилось очень прочное.

Этот способ могут взять на заметку и владельцы других автомобилей.

А. Кузьмин, Москва

Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.


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Фото: А. Кузьмин

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