Практически все современные автомобили насыщенны разнообразными электронными системами. Это и предопределило появление на рынке авто-услуг, такого вида диагностики как компьютерная.Компьютерная диагностика способна эффективно и быстро определить все основные неполадки авто.В данной небольшой статье мы обсудим,что такое компьютерная диагностика автомобиля,для чего она нужна и почему она порой просто необходима для выявления неисправности на неподвижном авто.
Хотя Фокус третьего поколения не смог даже приблизиться по популярности к предшественнику второй генерации, это все равно один из самых популярных представителей гольф-класса на российском рынке. Его нельзя причислить к ломучим моделям, но кое-какие характерные болячки у нынешнего Фокуса есть.
Если посчитать спортивные и приспортивленные машины в российской продаже, то больше всех для народа делает Kia: десять спортвариантов разной степени «прожарки» для семи моделей. Обозначений два: GT Line и GT.
В казино не любят новичков — им везет. А мы в «За рулем» любим приглашать поработать экспертами читателей — они всегда видят привычное под неожиданным углом. В новом китайском кроссовере FAW Besturn X40 они разглядели и сильные, и не такие сильные стороны.