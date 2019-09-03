Надежное крепление — пригодится в любом автомобиле Читатель «За рулем» подыскал достойную и при этом дешевую замену штатным заклепкам. Проверено — работает! Диагностика авто Тверь Практически все современные автомобили насыщенны разнообразными электронными системами. Это и предопределило появление на рынке авто-услуг, такого вида диагностики как компьютерная.Компьютерная диагностика способна эффективно и быстро определить все основные неполадки авто.В данной небольшой статье мы обсудим,что такое компьютерная диагностика автомобиля,для чего она нужна и почему она порой просто необходима для выявления неисправности на неподвижном авто. Ford Focus 3 на вторичке: детские болезни и другие проблемы Хотя Фокус третьего поколения не смог даже приблизиться по популярности к предшественнику второй генерации, это все равно один из самых популярных представителей гольф-класса на российском рынке. Его нельзя причислить к ломучим моделям, но кое-какие характерные болячки у нынешнего Фокуса есть.