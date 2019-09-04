Стекло разбито, а за пленку оштрафовали... Как так-то?!

Все по закону: с пленкой вместо выбитого стекла можно следовать только к месту ремонта, разъясняет глава ГИБДД Михаил Черников.

Ночью в машине разбили переднее боковое стекло с водительской стороны. Заказал новое, но, поскольку модель редкая, ждать придется почти месяц. На время ожидания затянул проем полиэтиленовой пленкой. В первый же день остановили ваши сотрудники и оштрафовали как за тонировку. Они правы? Как быть в такой ситуации?

Михаил Зубрицкий, Воронежская область

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Рекомендую поставить машину на стоянку и пока не пользоваться ею.

Пункт 7.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения), не допускает движение, если установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.

В вашем случае согласно пункту 2.3.1 ПДД разрешается лишь «следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности». В иных случаях, в том числе при регулярном повседневном использовании автомобиля с пленкой вместо стеклá, действия водителя квалифицируются по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ, преду­сматривающей в качестве меры административного наказания предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Что будет, если затонировать только половину бокового стекла? Ответ главы ГИБДД читайте тут.

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Фото: DPA/TASS