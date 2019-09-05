Обновленный Audi A4: рассказываем о новых моторах

Даунсайзинг больше не в моде: самый популярный на нашем рынке A4 1.4 TFSI уходит, а модернизированной «четверке» положен как минимум двухлитровый TFSI.

Помните волну, которая поднялась лет пятнадцать назад с появлением малолитражных турбомоторов? Нас убеждали, что идти другим путем решительно ­невозможно и скоро под капотами даже солидных седанов будут вздыхать турбинами двигатели объемом с бутылку ­шампанского.

«Тренд на даунсайзинг прошел», - не моргнув глазом заявляет теперь руководитель всей группы Volkswagen доктор Герберт Дисс. Мол, во всем виновата экология — малолитражные моторы не в состоянии соответствовать новым нормам в реальных дорожных условиях.

Плечевая линия, берущая начало у фары, обрывающаяся на дверях и финиширующая у заднего фонаря, отсылает к легендарному купе Audi Quattro 1980 года. Еще одна эффектная горизонталь прочерчена на уровне дверных ручек.

Audi A4 35 TFSI Длина / ширина / высота / база 4762 / 1847 / 1428 / 2820 мм

Объем багажника 460 л

Снаряженная / полная масса 1515/2035 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1984 см³; 110 кВт/150 л.с. при 3900–6000 об/мин; 270 Н·м при 1350–3900 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 8,9 с

Максимальная скорость 225 км/ч

Топливо/запас топлива АИ‑95/54 л

Трансмиссия передний привод; Р7

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Что дальше? В перспективе у концерна Volkswagen точно не будет мотора меньше трехцилиндрового литрового бензинового для младших моделей (Polo, Up). Новых дизелей объемом менее 1,6 литра тоже не ждите. Тренд с радостью подхватила фирма Audi, и это отличные новости для нас с вами.

Так уж сложилось, что доверия к двум литрам в России больше, чем к полутора, - не придется бежать за добавкой. Шутки шутками, но самый популярный на нашем рынке A4 1.4 TFSI уходит. Обновленной «четверке» со старта продаж в первом квартале 2020 года положен как минимум двухлитровый TFSI для версии A4 35. Этот мотор дефорсирован до тех же 150 сил, что выдает 1.4, но момента побольше — 270 Н·м против 250. А разгон до сотни стал более ленивым — на 0,4 секунды.

Тачпад исчез: отныне всё управление возложено на тачскрин диагональю 10,1 дюйма и разрешением 1540 × 720 пик­селей. Предусмотрено три уровня отделки — базовый, design selection и S line. В составе первой пары пакетов есть двухцветная передняя панель. Цвет пластика — светло-серый, темно-серый, ­бежевый или черный.

Чтобы ввести название отеля, мне пришлось остановиться. В движении декларированное распознавание рукописных букв не сработало — по моим каракулям навигация ничего не нашла.

Поймать «динамическую» разницу с «дореформенным» А4 1.4 TFSI мне не удалось.

На первый европейский тест-драйв немцы из бензиновых версий выкатили только 40 и 45 TFSI: с тех же двух литров снято 190 и 245 л.с. соответственно. Обе появятся в России, первая — с передним приводом, вторая — со всеми ведущими. Следом ждем 190‑сильный 40 TDI quattro. Коробка передач — исключительно семиступенчатый робот S tronic.

Рестайлинг по-ингольштадтски — это почти полностью новое кузовное «железо». Вроде бы силуэт не изменился, а седан смотрится свежо даже в профиль.

Головная оптика больше не «молниеносная», но узнаваемость не хуже прежнего — спасибо зебре светодиодных ходовых огней. В том же ключе оформлены задние фонари. Кстати, передняя оптика теперь светодиодная уже в базе.

В интерьере — потери. Ушел в прошлое тачпад MMI, и теперь всё управление второстепенными функциями возложено на тачскрин. Что бы ни говорили цифровые апологеты — про переменный отклик, зависящий от длительности прикосновения, про послушность жестам перелистывания и касанию несколькими пальцами, - желание что-то настроить на ходу у меня пропало на второй попытке. Стерпится — слюбится, видимо.

Новые цвета сидений — коричневые Okapi Brown (на фото) и Cedar Brown, а также серый Manganese Grey.

Подвесочное «железо» — без новостей, и это здорово. Вопреки подкапотной революции, Audi продолжает гнуть универсальную настроечную линию. Мне нравится, что 40 TFSI в хорошем смысле слова нейтрален. Никаких резких или притупленных откликов на руль, раскачки или же излишней жесткости подвески, задумчивости либо нервозности на правой педали.

А разгон и управляемость на славу!

Audi A4 35 TFSI

Включаешь режим «спорт» в Audi drive select, ответственный за калибровки дросселя, робота и адаптивной подвески, и машина охотно выстреливает на обгон, не давя на уши песней мотора. Интересно, что даже полноприводный дизельный 40 TDI плывет на той же комфортной волне. Казалось бы, две разные философии, но едут машины очень похоже. Турбонаддув на бензиновом моторе практически нивелировал отставание в тяге на низких оборотах и обеспечил более широкий рабочий диапазон. С другой стороны, дизель уступает TFSI по части вибраций и уровню шума в салоне лишь пару децибелов и заметно экономичнее: в среднем 5,6 л/100 км против 7,4.

Подозреваю, что и базовый 35 TFSI не расстроит на ходу. А чисто психологически два литра в сочетании с шильдиком 35 — уж точно мажорный ­сценарий.

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В 2020 году в России должны появиться шикарный универсал Audi A4 Avant и его «внедорожная» версия allroad quattro с увеличенным на 35 мм дорожным просветом. Конкурировать с кроссоверами последнему будет непросто, но если хочется выделиться из толпы — лучшего способа не найти. Вероятно, у нас allroad предложат в единственной вариации — с 245‑сильным двухлитровым мотором и семиступенчатым роботом S tronic (45 TFSI). А в Европе будет доступен привод двух типов: quattro ultra, как у нашего 45 TFSI (подключаемая посредством муфты Haldex задняя ось), и классический quattro (постоянный полный привод с самоблокирующимся межосевым дифференциалом).

КРУЧЕ, ЧЕМ ВИН ДИЗЕЛЬ

Топовая версия S4 — еще одна маленькая революция для «четверки». Трехлитровый дизель от SQ5 передает 700‑ньютоновую тягу (доступна с 2500 оборотов) и предельные 347 л.с. на все колёса через восьмиступенчатый гидроавтомат tiptronic и трансмиссию quattro с межосевым самоблоком. К сожалению, прочувствовать мощь и послушность, от которых я кайфовал на итальянских горных дорожках, на наших дорогах не удастся — в планах нет поставок таких машин в Россию.

Дизель 3.0 на модификации S4 TDI интересен сочетанием турбокомпрессора и электроприводного нагнетателя, компенсирующего инертность турбины на низких оборотах. Результат — плавное нарастание мощности без эффекта турбоямы. Электромотор мощностью 7 кВт, который раскручивает колесо компрессора до 65 000 об/мин примерно за 300 миллисекунд, интегрирован в 48‑вольтовую бортовую схему. Эта же батарея обеспечивает работу умеренного гибрида Mild-Hybrid со стартер-генератором, рекуперирующим энергию торможения: на выходе — расход топлива 6,2 л/100 км/ч и экономия до 0,4 литра на 100‑километровом пробеге. Ах да, чуть не забыл — разгон до первой сотни отнимает у S4 в кузове седан всего 4,8 секунды.

Фото: Михаил Гзовский и Audi