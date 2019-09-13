Даже самые поверхностные «знатоки» ПДД в курсе, что красный сигнал светофора движение запрещает. Вы удивитесь: не всё так однозначно.

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В пункте ПДД 6.2 сказано: горящие желтый и красный сигналы светофора (в том числе одновременно) являются запрещающими.

Движение под них наказывается по статье КоАП 12.2: штраф 1000 рублей на первый раз, 5000 рублей или лишение прав до полугода — при повторном нарушении в течение года.

Все правильно, нарушение серьезное и должно караться соответствующим образом. Но есть ряд исключений.

Дополнительная секция светофора

Самый распространенный вариант, когда у светофора имеется дополнительная секция, разрешающая поворот. При этом основной сигнал светофора может быть красным, но поворот разрешен. Главное помнить, что в этом случае, совершая поворот «под стрелку», водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, двигающимся с других направлений.

Однако иногда ПДД допускают движение на красный и без дополнительной секции светофора.

В России становится все больше перекрестков, где проезд на красный фиксируется автоматическими камерами.

Поворот налево

На многих перекрестках поворот налево осуществляется поперек встречного потока машин. При плотном трафике случается, что просвет появляется уже после того, как выключился зеленый сигнал. В этом случае ПДД обязывают поворачивающего водителя освободить перекресток. Иными словами, движение на красный свет ему в такой ситуации разрешено. И ему все должны уступить дорогу: «при включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления» (пункт ПДД 13.8).

Предыдущий абзац не касается ситуации, когда остаться в границах перекрестка автомобилиста вынуждает пробка. Здесь вступает в силу статья КоАП 12.13.1 с санкцией в 1000 рублей. Для облегчения ее применения на перекрестках наносят желтую вафельную разметку, обозначающую запретную зону.

Поворот направо

В 2012–2014 годах в России проводили эксперимент с разрешенным поворотом направо при запрещающем сигнале основного светофора. Водители могли выполнить маневр, уступив едущим по поперечной дороге на свой законный зеленый свет.

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Неудачной идею вроде бы не признали, однако проект свернули и изменения в ПДД вносить не стали.

Между тем подходящий знак протолкнули в предварительный национальный стандарт. Да и в целом никто не запрещает отдельно взятому региону или городу провести эксперимент еще раз. Правда, о нестандартной схеме организации движения водители должны быть проинформированы непосредственно на месте — специальными щитами.

Идея поворота на красный не российская. Наиболее популярна подобная схема в США. Там таких перекрестков большинство, поэтому предупреждающие знаки обычно висят не когда маневр разрешен, а наоборот — когда запрещен. В Европе фишку применяют время от времени. В общем случае поворот запрещен, его отдельно позволяет дорожный знак или мигающая желтая секция справа от светофора.

Эксперимент с правым поворотом на красный у нас не прижился. А в других странах эта поблажка водителям в ходу.

Пропустить «скорую»

Случается, что вы уже стоите перед стоп-линией, а сзади приближается спецтранспорт. И здравый смысл, и ПДД требуют, чтобы автомобили в раскраске с включенными маячками и сиренами имели беспрепятственный проезд. Не уступите — получите как минимум штраф от 3000 до 5000 рублей, а то и уголовную статью!

Но что такое «уступить дорогу» по действующим Правилам? Это «не начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость». Ни слова о том, что нужно трогаться с места, перестраиваться и вообще о позволении отступать от требований ПДД самому!

Если, пропуская «скорую» или пожарных, вы пересечете стоп-линию на глазах у автоинспектора, он, скорее всего, оставит это без последствий. А вот автоматической камере все равно: «письмо счастья» вам обеспечено. Удастся ли доказать факт вынужденного нарушения, попадет ли в кадр подтверждающая это спецмашина, неизвестно. Есть все шансы, что заплатить придется.

Патовая для водителя ситуация: не пропустишь «скорую» — штраф, пересечешь стоп-линию — тоже штраф.

Другая реальность

За океаном есть как минимум две ситуации, когда можно на законных основаниях проехать на запрещающий сигнал.

В США немало светофоров, работающих по необычному для нас принципу. Обычно он реализован на перекрестках с небольшим трафиком по второстепенным дорогам. Зеленый на главной горит постоянно. На прилегающей улице он включается, только когда подъезжает машина. Ее присутствие распознает весовой датчик в асфальте. Проблема в том, что мотоцикл он обычно не замечает: стоять под красный можно вечность. Поэтому в некоторых штатах на подобных перекрестках байкеры могут ехать на запрещающий сигнал. Разумеется, уступая дорогу и с мерами предосторожности.

В Бразилии своя специфика. В ночное время останавливаться на светофоре бывает небезопасно из-за высокого уровня уличной преступности. Можно продолжать движение, и наказания за это, скорее всего, не последует. Фиксирующие нарушение камеры или специально отключают на ночь, или же отменяют штраф, если водитель сообщит об имевшейся угрозе жизни.