Hyundai i10 нового поколения: «мимими» вам в ленту!

Посмотрите, как постарались корейцы сделать своего малыша взрослым.

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Автомобили А-класса у россиян популярностью не пользуются, а потому с уходом дешевого Матиза сегмент впал в анабиоз. Годовой тираж под 5000 машин, которого за последние пару лет достигали Ravon R2 и Kia Picanto, считается неплохим.

Hyundai мелюзгой на нашем рынке не торгует. «Ну а вдруг?» — подумал я и отправился поглазеть на новое поколение i10.

Городской хэтч скроили по лекалам, ставшим в последние годы в классе стандартными: умеренно «мимимишная» внешность, контрастная крыша, минимум прямых линий. Родственный Picanto в некоторых ракурсах, кстати, просматривается весьма однозначно. Разве что с ходовыми огнями вкус дизайнерам Hyundai изменил. Смотрятся они не просто инородно, а еще и откровенно по-китайски. У версии N Line они оформлены по-другому и выглядят лучше.

Интерьер сплошь из жесткого пластика (другого и быть не могло), однако оригинальная фактура панелей скрывает бюджетность материалов. Зато в плане оснащения все по-взрослому. Не нужно даже лезть в пресс-релиз, достаточно бросить взгляд в район рычага коробки передач. Там виднеются два USB-разъема, площадка для беспроводной зарядки смартфона, кнопка обогрева руля. И мультимедийный экран на восемь дюймов в игрушечном салоне смотрится солидно.

Сел назад и не пожалел. Сидишь, конечно, враспор, но в малыше А-класса могло быть и хуже. Багажник на 252 л готов принять недельную закупку продуктов. Владельцу (а, скорее, владелице) их будет проще закидывать внутрь: погрузочную высоту по сравнению с предшественником уменьшили на 29 мм.

Появится ли i10 у нас? У представителей марки ответа нет. Полагаю, вряд ли. Выход малыша от Hyundai, скорее, отберет покупателей у Picanto, нежели поможет удвоить результат. Не российский это формат…