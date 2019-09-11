Новый Rapid, Karoq и не только! Интервью главы Skoda в России

Руководитель Skoda в России Ян Прохазка рассказал о будущем чешской марки на нашем рынке и раскрыл специально для «За рулем» пару секретов.

— В четвёртом квартале мы раскроем все карты относительно этой машины, правда, до покупателей первые экземпляры доберутся уже после Нового года. Но уже сейчас могу раскрыть один секрет: Karoq получит не только турбомотор 1.4, но и локализованный в России атмосферный 1,6-литровый двигатель. Про дизель сейчас ничего говорить не буду — хочется сохранить интригу!

— Можете назвать главных конкурентов Карока?

— Да вы и сами все видите: практически все автомобили в этом сегменте родом из Азии. С ними и будем конкурировать (господин Прохазка намеренно не стал упоминать конкретные модели. — Прим. автора). Но Karoq разработан с учетом европейских предпочтений. А поскольку российский рынок мы считаем европейским, то не сомневаемся — наша новинка придется ко двору. Эргономика, управляемость, динамика — по всем этим параметрам Karoq исключительно хорош.

Материалы по теме 8 новинок Франкфурта-2019, которые вы точно купили бы!

— Хочу сразу сказать, что Scala в РФ совершенно точно не появится — этот автомобиль спроектирован для западных рынков. Но зато в следующем году в России будет представлен Rapid второго поколения. Тут важно отметить, что он проектируется исключительно под ваших соотечественников и будет продаваться только у вас. Ну, может, еще в пару стран наладим поставки. Подробности пока раскрывать не стану. Замечу только, что новый Rapid сохранит практичный и полюбившийся многим кузов лифтбек.

— Ваши коллеги из компании Volkswagen на идущем сейчас Франкфуртском автосалоне явили миру новый суббренд ID, который будет специализироваться на электромобилях. А что Skoda? Планирует ли ваша фирма переходить на электрорельсы?

— Совершенно точно могу сказать, что Skoda всерьез берется за это направление. Вы можете на нашем стенде увидеть электрическую модификацию Citigo. И это только начало: в обозримом будущем все наши европейские модели получат версии с электрической силовой установкой. А в дальнейшем мы намерены предлагать отдельные модели, которые будут выпускаться только с электромоторами. ДВС на них не будут устанавливаться в принципе.