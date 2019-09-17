Воздушный фильтр: главное заблуждение всех (почти) водителей

В среде автолюбителей и тем более механиков давно сложилось мнение, что нужно ставить качественный масляный фильтр, а для очистки воздуха можно поставить и что-то попроще. Это глубокое заблуждение.

По степени фильтрации масляный фильтр среди всех автомобильных фильтров наиболее терпим к крупным частицам. Среднестатистический масляный фильтр отсеивает частицы размером от 15 до 50 микрон. Частицы загрязнений начинают влиять на работу двигателя только тогда, когда их размер оказывается сопоставим с тепловым зазором подшипников коленчатого вала. То есть частица вызывает трение между шейкой вала и вкладышем. В разных автомобилях тепловые зазоры разные, соответственно разные требования по степени фильтрации предъявляются и к фильтрам.

Если размеры загрязнений невелики и находятся в пределах 5–10 мкм, то они вреда мотору не наносят. Более крупные частицы в 50–60 мкм также опасности не представляют, поскольку оседают на дно картера. Кроме того масляный фильтр прогоняет через себя одно и то же масло многократно, в среднем четыре раза за минуту. Это означает, что он может предпринять несколько попыток для «поимки» посторонних частиц. У воздушного такой возможности нет. Он либо улавливает загрязнение, либо нет, и оно с воздушным потоком устремляется в камеру сгорания. Оттуда при благоприятном стечении обстоятельств оно вылетает с выхлопными газами либо царапает стенки цилиндра.

Воздушный фильтр нацелен на отсев совсем мелких частиц — 5–10 мкм, что в 14 раз тоньше человеческого волоса. И такую очистку он обязан проводить с первой попытки.

Сжечь фуру

Не задумывались, какое количество воздуха необходимо для сжигания десяти литров топлива в двигателе? Больше 80 кубометров — примерно объем одной фуры. Нетрудно посчитать, что за межсервисный период в 15 000 км через фильтр проходят десятки тысяч кубометров воздуха.

Теперь нетрудно представить, какую грандиозную работу проводит небольшая черная коробочка под капотом. Компания MANN+HUMMEL — один из крупнейших поставщиков на большинство автомобильных конвейеров мира — разделяет ответственность с автопроизводителями. Примечательно, что воздушные фильтры компании идут на оснащение автомобилей почти всех мировых бредов. Не стала исключением и Лада. Фильтрами MANN-FILTER комплектуются на конвейере, например, Lada XRAY и Lada Vesta.

Те же самые фильтры, только уже не под маркой автопроизводителя, а с логотипом MANN-FILTER, поступают в розничную продажу. Покупая их в магазине, можно безошибочно утверждать, что вы берете оригинальную продукцию, но не переплачиваете за автомобильный логотип. Это единственный разумный вид экономии при выборе воздушного фильтра.

Влажный фактор

Сегодня есть две школы производства воздушных фильтров: азиатская, ориентированная на использование искусственного нетканого полотна (по банальной причине — нехватка древесины), и европейская, использующая для фильтрации целлюлозу, или попросту бумагу, — лучший продукт для этих целей.

Однако целлюлоза гигроскопична, и при использовании бумажных волокон в дешевых фильтрах у двигателя могут возникнуть проблемы. У MANN-FILTER проблема гигроскопичности решена давным-давно. Вообще-то перед воздушным фильтром не ставится задача задерживать влагу. Он должен пропустить содержащуюся в воздуха влагу через себя, не нарушив собственных параметров. Ему надо сохранить структурную целостность, а его складки не должны деформироваться и слипаться. Для придания фильтру водостойкости его пропитывают различными смолами. Когда же фильтр работает в крайне жестких условиях, например, вблизи радиатора или колесной ниши, в дополнение идут и синтетические волокна.

400 фильтровальных материалов

Проектирующий автомобиль инженер заявляет необходимую ему степень фильтрации и устойчивость к влаге. Те, кто хочет быстро заработать, в коробку фильтра закладывают самый дешевый фильтровальный материал. Они не ставят перед собой задачи протестировать продукт, оценить его свойства. У них две задачи: первая — выдержать посадочные места, чтобы фильтр можно было установить, и вторая — сделать его максимально дешевым. А как он будет работать, какими у него будут перепад давления и степень фильтрации, не задумываются или просто не знают.

У копировальщиков и возникают проблемы с влагой. Их фильтровальная бумага начинает набухать, терять плотность, рвется, и в двигатель попадает неочищенный воздух. Второй сценарий развития событий — бумага разбухает, резко возрастает перепад давления, существенно увеличивается расход топлива

Компания MANN+HUMMEL такого не может себе позволить. На разработку продуктов она ежегодно расходует 5% оборота, а это примерно 200 миллионов евро. На эти средства разрабатываются новые фильтровальные материалы. Их сегодня в арсенале компании более 400. Это и различные сочетания сортов древесины, и их комбинации с волокнами, пропитками. Только таким путем достигается наилучший эффект, только при таком подходе фильтр отсеивает тонкие частицы, обеспечивает долгий срок службы и имеет низкий перепад давления. Соблюсти все характеристики, которые от него требовал автозавод, не под силу производителям со стороны.

Новое поколение

Сегодня бренд MANN-FILTER представляет воздушные фильтры нового поколения, выполненные по технологии Flexline. Такие фильтры можно встроить в любое ограниченное пространство под капотом благодаря уникальной гибкости внешних контуров. Технология лазерной резки позволяет получать фильтры любой конфигурации, которые можно устанавливать в любое свободное место. Задача не просто раскроить фильтровальный материал по нужной форме, но еще и склеить его так, чтобы он не расходился. На сегодняшний день такое делает только MANN+HUMMEL. Одно из основных достоинств таких фильтров — возможность при сохранении компактных размеров на 8% увеличить площадь фильтрующего материала.

Такие сложные фильтры идут на представленные в прошлом году в Женеве Мерседесы A- и B-классов. Но, возможно, вскоре инновационные воздушные фильтры потребуются и для других марок автомобилей.