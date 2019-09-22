Представительские жалюзи: вы помните эту деталь на ЗИС-110?

6 причин не брать BMW X5 II поколения «БМВ» для многих автолюбителей являются мечтой и символом достатка. За новое авто дилеры просят от 4,7 млн рублей. Те, у кого таких денег нет, идут на вторичку. Там «немцев» сбывают за 1,5 млн в среднем. Однако поклонники марки останутся разочарованными. Второе поколение Х5 таит в себе много проблем. Каких именно и почему не стоит брать BMW X5 II поколения, читайте в материале avtocod.ru. Как сохранить госномер при продаже автомобиля С 2013 года после продажи автомобиля госномер уходит новому собственнику. Однако не все автовладельцы желают расставаться с номерами: либо привыкли к ним, либо цифры красивые. Если относитесь к этой категории водителей, avtocod.ru расскажет, как сохранить госномер при продаже автомобиля. Lada Granta Drive Active: погнали за драйвом Лада, озабоченная укреплением имиджа и в погоне за молодежной аудиторией, выдала еще один горячий седан.