Представительские жалюзи: вы помните эту деталь на ЗИС-110? — журнал За рулем

Представительские жалюзи: вы помните эту деталь на ЗИС-110?

Первый отечественный лимузин, на котором ездили руководители СССР, имел особую облицовку радиатора, которая… меняла внешность автомобиля!

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У шикарного для своего времени представительского ЗИС‑110, появившегося на свет в победном 1945 году, было много изюминок. Одна из них — необычная облицовка радиатора, которая… меняла внешность автомобиля.

Составляющие ее вертикальные ребра одновременно работали как жалюзи — поворачивались для регулировки потока набегающего воздуха. Соответственно изменялся и внешний вид машины: ее нос оказывался то сплошным, то ребристым.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какое самое передовое решение было у Победы ГАЗ-М20?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

  • Подлинная история автомобиля ЗИС-110 — тут.

Фото: из архива автора

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