Попробуйте пометить светоотражающей пленкой отверстие для фиксации штанги, удерживающей крышку капота, — вы оцените это ненастными осенними и зимними вечерами.

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Когда часто пересаживаешься из одной служебной машины в другую, порой путаешься в расположении некоторых элементов. Например, удерживающая капот штанга и отверстие для ее фиксации у всех автомобилей расположены по-разному.

Я приклеил прямо на отверстие под штангу яркую светоотражающую пленку.

Теперь, когда открываю капот на ночной трассе, чтобы долить омывающую жидкость, место установки штанги сразу бросается в глаза.

О. Кузьмин, Москва

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Фото: О. Кузьмин