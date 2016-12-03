Новый Suzuki Jimny: первый тест-драйв и видео

Если взять брусок хозяйственного мыла в форме нового Jimny и постирать им пару рубашек, в руках окажется Jimny предыдущего поколения — менее угловатый, но такой же по сути: с мощной рамой, жесткими мостами, раздаточной коробкой и атмосферным бензиновым мотором. И при этом — компактный, легкий и очень-очень проходимый.

Он железный

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Сколько в мире осталось внедорожников с неразрезными мостами? Пожалуй, только УАЗ Патриот, Jeep Wrangler и Jimny. У нового G‑вагена независимая передняя подвеска. Новый Defender лишился не только мостов, но и рамы, повергнув в шок даже фанатов бренда. Land Cruiser тоже не из этой оперы.

Новый Suzuki Jimny настолько консервативен, что я его хочу сильнее прежнего.

Дифференциальный полный привод? Или, не дай бог, многодисковая муфта в трансмиссии? Это удел машин из робкого десятка. У Jimny по-прежнему жестко подключаемый передний мост, что так ценят любители засадить машину по самое не балуйся. Они будут шаманить самоблоки в задний дифференциал, лифтовать подвеску, ставить внедорожные зубастые шины и нахваливать бережно сохраненные барабаны в задних тормозах.

А тех, кому «просто ездить», порадует система стабилизации, которая входит в базовое оснащение: она немного поможет и на бездорожье. Нужно лишь помнить, что трансмиссия part-time не предназначена для круглогодичной езды на полном приводе. Если блондинка забыла отключить передний привод (а таких случаев масса), через один летний сезон она приезжает в сервис на переборку трансмиссии.

В основе машины — мощная лонжеронная рама, которая является залогом живучести. Можно поставить лебедку, силовые бамперы — и дергать Jimny из плена, как репку.

Чтобы окончательно убить любителей гламурных тачек, которые боятся съехать с асфальта, вместо кнопочного управления раздаткой японцы вернули настоящий, «железный» рычаг между передними сиденьями. Но сделано это не по фану, а по необходимости. Прежние актуаторы не отличались высокой надежностью, а идущие к ним проводá имели обыкновение отгнивать. Jimny — единственный в мире автомобиль, в котором электронику заменяют «железом».

Заявленный клиренс — 210 мм. Поперечная рулевая тяга обрела демпфер, поэтому на руль практически не приходят удары.

Suzuki — небольшая компания и не имеет возможности вваливать огромные средства в широкую модернизацию шасси. Поэтому коробки передач те же — 5-ступенчатая механика или архаичный 4-ступенчатый автомат Aisin, слегка модернизированный. Единственное серьезное новшество, на которое отважились японцы, - новый мотор объемом аж 1,5 литра и мощностью 102 «лошадки» (прежний, 1,3‑литровый, выдавал 86 л.с.). Для машины снаряженной массой 1110 кг его вполне хватает. Не пушка (разгон до сотни занимает 15 секунд), но из потока не выпадаешь даже на груженой машине. И на бездорожье стало гораздо проще — в большинстве случаев даже не требуется задействовать нижний ряд раздатки.

Новый 102‑сильный двигатель не превращает Jimny в ракету, но ездить стало удобнее — и в городе, и на трассе, и вне асфальта.

Он комфортный

Поскольку габариты практически не изменились, Jimny — всё та же коробочка на четверых. Лучше — на двоих.

Переднюю панель затянули в шершавый пластик (удивительно точное попадание в образ машины) и «оквадратили» до степени смешения по стилю с угловатым кузовом. Мультимедийка от Витары/SX4 — вчерашний век, но есть еще хуже — с узким «пиксельным» дисплеем и пещерным звучанием. А вот «мотоприборы», словно прикрученные стилизованными винтами, - удачная находка. Как и стильный блок климат-контроля на версии GLX (на базовых машинах — простой кондей с бесхитростными ручками-крутилками).

Скромные с виду сиденья оказались вполне удобными.

Сзади стало лишь чуть просторнее. И это по-прежнему четырехместный автомобиль. На центральном туннеле — кнопки включения обо­гревов сидений.

Багажник меньше, чем у Оки: всего 85 литров. Можно с трудом уложить лишь пару мягких сумок. На охоту — только вдвоем, но и в этом случае на сложенные задние сиденья не впихнешь даже небольшого кабанчика. Под полом — небольшой органайзер (на версии GLX).



Простейшие сиденья с двумя базовыми регулировками оказались на удивление комфортными даже для меня (рост 186 см). Руль не регулируется по вылету, ну и шут с ним — мне всё равно удобно. Тонкие вертикальные стойки крыши ­обеспечивают аквариумную обзорность. А яркие светодиодные фары версии GLX (с простыми галогенками не ездил) дают отличный ближний свет, о котором прежде можно было только мечтать.

Следующий шок — от тихой работы мотора на холостых и на городских скоростях. И шестеренки в трансмиссии крутятся так, что их почему-то не слышно (такие бы в Ниву!). На трассе моторчик всё равно «выползает» (трансмиссионный ряд вынуждает его выходить на высокие обороты), но всё работает тише прежнего — теперь я готов рвануть на Jimny даже на «дальняк».

По архитектуре это один из лучших интерьеров внедорожников. Серьезный, мужской. Умеющая «зеркалить» смартфоны мультимедийка и модный блок климат-контроля — прерогатива более дорогой версии GLX.

Есть в этой приборке с красной подсветкой и нарочито грубыми винтами крепления что-то мотоциклетное.

Клавиши стеклоподъемников (водительский — с авторежимом) вынесены на центральную консоль. Здесь же клавиши отключения системы стабилизации и контроля спуска с горы.

Вместо кнопочного управления трансмиссией — крепкий рычаг, но сама раздатка — без принципиальных изменений.



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Рулевой механизм — старая добрая пара винт-шариковая гайка, и на руль нужно наматываться больше обычного (четыре оборота от упора до упора), что не очень хорошо в городе и весьма удобно на бездорожье. Рулить по-прежнему надо с упреждением — дожидаясь, пока будут выбраны все люфты, мягкость подвески и уводы высокопрофильных шин. А если порезче, Jimny непременно задерет заднее колесо под уверенный стрекот системы стабилизации, - неопытным страшно, всем остальным весело.

Тормозит Jimny по-уазовски — клюя носом так, что задние колёса едва не отрываются от земли. Эффективность соответствующая: у меня получилось почти 50 метров со скорости 100 км/ч, что было нормальным показателем во времена, когда еще выпускался Suzuki Samurai.

Супермягкая подвеска поглощает даже ямы в полколеса. Правда, эта мягкость вынуждает сбавлять ход на повторя­ющихся волнах и крупных кочках грунтовки: при такой раскачке кýзова на длинноходной пружинной подвеске можно крепко приложиться картером.

Длинноходная подвеска — одно из главных преимуществ Jimny. Колёса практически всегда находят опору, поэтому даже при отсутствии межколесных блокировок можно пробраться очень далеко. И сзади это почти G‑ваген, не правда ли?

Он дорогой?

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Базовый Jimny GL с механической коробкой, на штампованных колесах (диаметр всегда 15 дюймов), с простым кондиционером, «пиксельным» радио и галогенками оценен в 1 359 000 рублей. Версия GLX с автоматом и всеми причиндалами — в 1 569 000. При желании — и на радость дилеру — сверху можно навернуть еще тысяч двести, если захочется «внедорожный пэк».

В пересчете на количество дверей, кубатуру кузова и реальную вместимость — очень дорого. Это выбор не прагматиков. Jimny будут покупать как основное средство передвижения исключительно одиночки «на стиле» — когда понты дороже денег. А еще его с удовольствием станут брать как второй или даже третий автомобиль — побаловать себя на выходных, дать прокатиться друзьям. Наконец, это прекрасная заготовка для жесткого оффроудного тюнинга.

Я не одиночка. Не богатенький Буратино. И не любитель топить бигфуты в болотной грязи. Но Jimny уже включен в список моих хотелок. Другого такого нет и, наверно, уже не будет. Новый брать не вижу смысла — потому что у меня он будет больше стоять, чем ездить. А вот годика через три-четыре… Синий. С черной крышей. Полный фарш. Из-под девочки, которая ездила по маршруту дом — работа и не забывала после зимы отключать передний привод. Самое то.