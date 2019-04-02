Перетягивание каната: Suzuki Jimny против Гелендвагена

Suzuki Jimny является одним из самых популярных автомобилей в мире, а значит его можно смело использовать в качестве единицы измерения. Как попугая для измерения удава.

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Новый Suzuki Jimny привлекает людей, кроме всего прочего, тем, что квадратной формой напоминает Mercedes-Benz G-класса. При этом автомобиль не смотрится комично.

Японская модель — это полноценный внедорожник с выдающимися характеристиками. Так говорят и про G—класс. Suzuki Jimny стоит своих денег. Внедорожник Mercedes—Benz — тоже. У Jimny три двери, а у G—класса — пять. Японский внедорожник оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 101 л.с., а Mercedes—Benz в топовой версии AMG G63 имеет битурбированный 4-литровый двигатель V8 мощностью 585 л.с. Японский мини-внедорожник весит всего около 1,1 тонны, тогда как штутгартский великан — почти 2,5 тонны. Да и стоит Suzuki около 1 млн рублей, в то время как Gelandewagen — от 9,5 млн рублей. Но только представьте, что можно сделать на сэкономленные при покупке Suzuki деньги! Например, купить еще несколько Jimny и победить G—класс в соревнованиях по перетягиванию каната.

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Фото, видео: YouTube