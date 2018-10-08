По субботам при нажатии на четвертую кнопку пульта будет пахнуть резиной: НТВ запускает программу «Россия рулит» с Николаем Фоменко в роли ведущего. «За рулем» побывал на съемках и понял: не факт, что наши эксперты выиграют у участников.

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Бац! Красная вазовская «пятерка» в скольжении с размаху врезается в стену так, что кирпичи летят во все стороны. У водительницы не пострадало ничего, кроме чувства собственного достоинства. А в динамиках гремит узнаваемый голос Фоменко: «Продолжай! Вперед! Еще есть время!»

Конкурсантка решительно кивает головой в зеленом (фирменный цвет НТВ) шлеме, сжимает губы и врубает передачу. «Пятерка» выезжает из стенки, сбрасывая с капота кирпичи. И пусть они пенопластовые, зато эмоции здесь — совершенно натуральные.

За пять минут до этого Фоменко пришлось подбадривать другого водителя — парня на «девятке». Тот тоже снес стенку, перебрав со скоростью. Камера взяла его крупным планом. Казалось — вот-вот заплачет. Но сдержался: Фоменко вовремя пошутил.

Машины

В автопарке шоу: Toyota Mark 2, Toyota Chaser, Subaru Impreza, ВАЗ 2105 и ВАЗ-2108 . Это основные машины.

. Это основные машины. Отбирались надежные модели, которые можно быстро отремонтировать.

Все они прошли тюнинг: увеличивали мощность двигателей, усиливали коробки передач, меняли подвески, углы колес для большей маневренности.

Автомобили оборудованы каркасами безопасности, спортивными сиденьями, пятиточечными ремнями, спортивными 15-литровыми баками.

Иногда будут использоваться армейский грузовик ГАЗ-66, монстр-трак, экскаватор, пожарная машина и даже ванна .

. Иногда конкурсанты ездят на собственных автомобилях, если того требует номер.

Главный приз шоу — Hyundai Creta.

«Стоп, перерыв», — командует режиссер. Смена номера. На площадке начинают работать техники, восстанавливая стенку, готовя реквизит и участников. Камера пробегает по зрителям. В команде поддержки одного из участников девушка закатывает глаза и чуть не падает в обморок: каждый выпуск снимают с раннего утра и иногда до полуночи.

— А ведущие, жюри, — спрашиваю пробегающую ассистентку, — их же раньше отпускают?

— Э… Нет, конечно — они на площадке до конца.

Жюри и ведущие

Сейчас в жюри — автогонщик Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1», и Михаил Горбачев — автомобильный эксперт, автогонщик, журналист, в прошлом сотрудник «За рулем». Правом при оценке номера будет обладать и ведущий Николай Фоменко, мастер спорта международного класса, чемпион FIA GT 2004 года, автор проекта российского суперкара Marussia, бывший технический директор команды «Формулы-1» «Маруся-Верджин». Его соведущая — актриса Полина Максимова, знакомая по сериалу «Деффчонки».

Мне предложили поучаствовать — сесть за руль машины в одном из номеров. Отказался и правильно сделал! По крайней мере, продолжу думать, что рулить умею. Но то, что демонстрируют участники… Обычно это называется фантастикой.

Попробуйте, например, разогнавшись, спрыгнуть с трамплина, въехать в скольжении боком в парковочный карман, огороженный стенкой (пусть и не настоящей, но все равно пугающей), и проколоть пикой, установленной на крыше машины, пару воздушных шариков, наполненных водой, — перед машиной и за ней. Ориентируясь только по зеркалам. На время. Под прицелом камер и сотен глаз зрителей, участников жюри, ведущих… Я пас! А они — делают.

Интересно, что «они» — это не профессиональные гонщики или каскадеры, а просто водители, которые могут чем-то удивить. В кастинге участвовали больше тысячи человек, в отборочные туры попали 70, до финала дошли единицы. Но это только первый сезон.

Так что теперь не обязательно учиться петь, показывать фокусы, осваивать акробатику, чтобы попасть в телевизор... Можно сосредоточиться на серьезном — на вождении автомобиля.

Цифры

Съемки проходят в самом большом крытом павильоне «Главкино» площадью 3000 м 2

Периметр арены автодрома — 150 м

В команде шоу — 19 каскадеров. Водители тестируют конкурсы и репетируют с участниками

Комплекта шин хватает на 1 день

Все конкурсы (впрочем, как и шоу целиком) придумали у нас. Не обойдется, конечно, без традиционных автоприемов, типа: дрифт, скоростные проезды, полицейские развороты, контролируемые заносы, ускорения, торможения. Будут конкурсы на аккуратность, точность и даже на раскоординацию, когда водитель и машина выполняют разные задания. Будут кинотрюки, как, скажем, парковки Джеки Чана. А вот чем удивят: вы увидите (я-то уже видел и до сих пор впечатлен), как на автомобиле можно играть в хоккей, футбол, городки, баскетбол и боулинг, наколоть дрова, почистить кабачок, потушить машиной свечи, не сбив их…

21:00. Суббота. НТВ. Поставлю себе напоминалку на телефон. Посмотрю, насколько еще динамичнее стало после телемонтажа.

Фото: НТВ