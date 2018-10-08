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Бац! Красная вазовская «пятерка» в скольжении с размаху врезается в стену так, что кирпичи летят во все стороны. У водительницы не пострадало ничего, кроме чувства собственного достоинства. А в динамиках гремит узнаваемый голос Фоменко: «Продолжай! Вперед! Еще есть время!»
Конкурсантка решительно кивает головой в зеленом (фирменный цвет НТВ) шлеме, сжимает губы и врубает передачу. «Пятерка» выезжает из стенки, сбрасывая с капота кирпичи. И пусть они пенопластовые, зато эмоции здесь — совершенно натуральные.
За пять минут до этого Фоменко пришлось подбадривать другого водителя — парня на «девятке». Тот тоже снес стенку, перебрав со скоростью. Камера взяла его крупным планом. Казалось — вот-вот заплачет. Но сдержался: Фоменко вовремя пошутил.
Машины
- В автопарке шоу: Toyota Mark 2, Toyota Chaser, Subaru Impreza, ВАЗ 2105 и ВАЗ-2108. Это основные машины.
- Отбирались надежные модели, которые можно быстро отремонтировать.
- Все они прошли тюнинг: увеличивали мощность двигателей, усиливали коробки передач, меняли подвески, углы колес для большей маневренности.
- Автомобили оборудованы каркасами безопасности, спортивными сиденьями, пятиточечными ремнями, спортивными 15-литровыми баками.
- Иногда будут использоваться армейский грузовик ГАЗ-66, монстр-трак, экскаватор, пожарная машина и даже ванна.
- Иногда конкурсанты ездят на собственных автомобилях, если того требует номер.
- Главный приз шоу — Hyundai Creta.
«Стоп, перерыв», — командует режиссер. Смена номера. На площадке начинают работать техники, восстанавливая стенку, готовя реквизит и участников. Камера пробегает по зрителям. В команде поддержки одного из участников девушка закатывает глаза и чуть не падает в обморок: каждый выпуск снимают с раннего утра и иногда до полуночи.
— А ведущие, жюри, — спрашиваю пробегающую ассистентку, — их же раньше отпускают?
— Э… Нет, конечно — они на площадке до конца.
Жюри и ведущие
Сейчас в жюри — автогонщик Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1», и Михаил Горбачев — автомобильный эксперт, автогонщик, журналист, в прошлом сотрудник «За рулем». Правом при оценке номера будет обладать и ведущий Николай Фоменко, мастер спорта международного класса, чемпион FIA GT 2004 года, автор проекта российского суперкара Marussia, бывший технический директор команды «Формулы-1» «Маруся-Верджин». Его соведущая — актриса Полина Максимова, знакомая по сериалу «Деффчонки».
Мне предложили поучаствовать — сесть за руль машины в одном из номеров. Отказался и правильно сделал! По крайней мере, продолжу думать, что рулить умею. Но то, что демонстрируют участники… Обычно это называется фантастикой.
Попробуйте, например, разогнавшись, спрыгнуть с трамплина, въехать в скольжении боком в парковочный карман, огороженный стенкой (пусть и не настоящей, но все равно пугающей), и проколоть пикой, установленной на крыше машины, пару воздушных шариков, наполненных водой, — перед машиной и за ней. Ориентируясь только по зеркалам. На время. Под прицелом камер и сотен глаз зрителей, участников жюри, ведущих… Я пас! А они — делают.
Интересно, что «они» — это не профессиональные гонщики или каскадеры, а просто водители, которые могут чем-то удивить. В кастинге участвовали больше тысячи человек, в отборочные туры попали 70, до финала дошли единицы. Но это только первый сезон.
Так что теперь не обязательно учиться петь, показывать фокусы, осваивать акробатику, чтобы попасть в телевизор... Можно сосредоточиться на серьезном — на вождении автомобиля.
Цифры
- Съемки проходят в самом большом крытом павильоне «Главкино» площадью 3000 м2
- Периметр арены автодрома — 150 м
- В команде шоу — 19 каскадеров. Водители тестируют конкурсы и репетируют с участниками
- Комплекта шин хватает на 1 день
Все конкурсы (впрочем, как и шоу целиком) придумали у нас. Не обойдется, конечно, без традиционных автоприемов, типа: дрифт, скоростные проезды, полицейские развороты, контролируемые заносы, ускорения, торможения. Будут конкурсы на аккуратность, точность и даже на раскоординацию, когда водитель и машина выполняют разные задания. Будут кинотрюки, как, скажем, парковки Джеки Чана. А вот чем удивят: вы увидите (я-то уже видел и до сих пор впечатлен), как на автомобиле можно играть в хоккей, футбол, городки, баскетбол и боулинг, наколоть дрова, почистить кабачок, потушить машиной свечи, не сбив их…
21:00. Суббота. НТВ. Поставлю себе напоминалку на телефон. Посмотрю, насколько еще динамичнее стало после телемонтажа.
Фото: НТВ