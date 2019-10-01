Новый выпуск «За рулем»: китайские кроссоверы за 1 млн, тесты зимних шин и аккумуляторов — журнал За рулем

Новый выпуск «За рулем»: китайские кроссоверы за 1 млн, тесты зимних шин и аккумуляторов

Октябрьский номер журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №10/2019 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Автосалон во Франкфурте: электрическая эра наступила?
  • Единая база дорожных знаков: почему она нужна. И почему ее нет?

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Первая Лада с вариатором!
  • Suzuki Jimny — по-прежнему железный самурай!
  • Новый Land Rover Defender —революция или крах легенды?
  • Skoda Kamiq для Европы: первый тест
  • Audi Q7 после обновления
  • Чем Porsche Taycan лучше Теслы?
  • Метановый универсал Лада Ларгус: экономно, но непрактично!
  • Пикап JAC Т6 — дешевле не бывает?

ЗР АКТИВ

  • Почему у нас хотят убить карпулинг?

ЗР ТЕСТ

  • Китайские кроссоверы за миллион: FAW Besturn X40, DFM AX4 и модернизированный Chery Tiggo 4 
  • Большой тест шипованных шин 205/55 R16: дорогие, подешевле и «никакие»

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Экспертиза «За рулем». Аккумуляторы разных типов — какой лучше?
  • Проверяем в деле 16 силиконовых смазок
  • Диагностика своими руками: ищем неисправность отопителя
  • Испытываем шипованные шины Bridgestone Blizzak Ice и Blizzak Spike-02 и новые шины для внедорожников Michelin X-Ice North 4 SUV
  • Выбираем б/у: Volkswagen Polo Sedan 2010–2019 и Kia Sportage 2010–2016

ЗР РЕСУРС

  • Как устроены доводчики дверей и крышки багажника
  • Парк «За рулем»: Лада XRAY Cross и Citroen C4 Sedan

А также:

  • Путешествие во времени: правительственная Чайка ГАЗ-14
  • ВАЗ-2101 и Fiat 124 — кто лучше? Едем в Европу и разбираемся
  • Volkswagen T6.1: новейшая электроника в классическом «железе»
  • Метановые грузовики Scania в России

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь своими идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по каталогу «Почты России» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.

Скачать мобильную версию журнала можно по ссылкам: для владельцев айфонов и айпадов — здесь, планшетов и смартфонов на платформе Андроид — здесь. Пройдя по этой ссылке, вы сможете оформить цифровую подписку или приобрести свежий номер в нашем интернет-магазине.

Читайте «За рулем»! Будьте первыми!

Фото: Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые