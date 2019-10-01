Новый выпуск «За рулем»: китайские кроссоверы за 1 млн, тесты зимних шин и аккумуляторов

Октябрьский номер журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №10/2019 — это:

ЗР МОМЕНТ

Автосалон во Франкфурте: электрическая эра наступила?

Единая база дорожных знаков: почему она нужна. И почему ее нет?

ЗР ПРЕМЬЕРА

Первая Лада с вариатором!

Suzuki Jimny — по-прежнему железный самурай!

Новый Land Rover Defender —революция или крах легенды?

Skoda Kamiq для Европы: первый тест

Audi Q7 после обновления

Чем Porsche Taycan лучше Теслы?

Метановый универсал Лада Ларгус: экономно, но непрактично!

Пикап JAC Т6 — дешевле не бывает?

ЗР АКТИВ

Почему у нас хотят убить карпулинг?

ЗР ТЕСТ

Китайские кроссоверы за миллион: FAW Besturn X40, DFM AX4 и модернизированный Chery Tiggo 4

Большой тест шипованных шин 205/55 R16: дорогие, подешевле и «никакие»

ЗР ЭКСПЕРТ

Экспертиза «За рулем». Аккумуляторы разных типов — какой лучше?

Проверяем в деле 16 силиконовых смазок

Диагностика своими руками: ищем неисправность отопителя

Испытываем шипованные шины Bridgestone Blizzak Ice и Blizzak Spike-02 и новые шины для внедорожников Michelin X-Ice North 4 SUV

Выбираем б/у: Volkswagen Polo Sedan 2010–2019 и Kia Sportage 2010–2016

ЗР РЕСУРС

Как устроены доводчики дверей и крышки багажника

Парк «За рулем»: Лада XRAY Cross и Citroen C4 Sedan

А также:

Путешествие во времени: правительственная Чайка ГАЗ-14

ВАЗ-2101 и Fiat 124 — кто лучше? Едем в Европу и разбираемся

Volkswagen T6.1: новейшая электроника в классическом «железе»

Метановые грузовики Scania в России

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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