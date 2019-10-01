Новый выпуск «За рулем»: китайские кроссоверы за 1 млн, тесты зимних шин и аккумуляторов
Октябрьский номер журнала «За рулем» — уже в продаже!
«За рулем» №10/2019 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Автосалон во Франкфурте: электрическая эра наступила?
- Единая база дорожных знаков: почему она нужна. И почему ее нет?
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Первая Лада с вариатором!
- Suzuki Jimny — по-прежнему железный самурай!
- Новый Land Rover Defender —революция или крах легенды?
- Skoda Kamiq для Европы: первый тест
- Audi Q7 после обновления
- Чем Porsche Taycan лучше Теслы?
- Метановый универсал Лада Ларгус: экономно, но непрактично!
- Пикап JAC Т6 — дешевле не бывает?
ЗР АКТИВ
- Почему у нас хотят убить карпулинг?
ЗР ТЕСТ
- Китайские кроссоверы за миллион: FAW Besturn X40, DFM AX4 и модернизированный Chery Tiggo 4
- Большой тест шипованных шин 205/55 R16: дорогие, подешевле и «никакие»
ЗР ЭКСПЕРТ
- Экспертиза «За рулем». Аккумуляторы разных типов — какой лучше?
- Проверяем в деле 16 силиконовых смазок
- Диагностика своими руками: ищем неисправность отопителя
- Испытываем шипованные шины Bridgestone Blizzak Ice и Blizzak Spike-02 и новые шины для внедорожников Michelin X-Ice North 4 SUV
- Выбираем б/у: Volkswagen Polo Sedan 2010–2019 и Kia Sportage 2010–2016
ЗР РЕСУРС
- Как устроены доводчики дверей и крышки багажника
- Парк «За рулем»: Лада XRAY Cross и Citroen C4 Sedan
А также:
- Путешествие во времени: правительственная Чайка ГАЗ-14
- ВАЗ-2101 и Fiat 124 — кто лучше? Едем в Европу и разбираемся
- Volkswagen T6.1: новейшая электроника в классическом «железе»
- Метановые грузовики Scania в России
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь своими идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.
Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по каталогу «Почты России» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.
Скачать мобильную версию журнала можно по ссылкам: для владельцев айфонов и айпадов — здесь, планшетов и смартфонов на платформе Андроид — здесь. Пройдя по этой ссылке, вы сможете оформить цифровую подписку или приобрести свежий номер в нашем интернет-магазине.
Читайте «За рулем»! Будьте первыми!
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter