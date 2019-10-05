Начнем с простого — когда разрешено подавать звуковой сигнал?

п. 19.10 ПДД. Звуковые сигналы могут применяться только для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов и в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

А чего он плетется?!

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Звуковой сигнал за городом мало кого раздражает, но в городе, особенно в крупном, в котором у каждого второго жителя не все в порядке с нервами, автомобильный гудок способен мгновенно вывести из себя. Особенно если он длится дольше нескольких секунд. Многие водители считают, что протяжный гудок магическим способом действует на образовавшийся перед ними затор и помогает освободить дорогу. Некоторые протестуют таким образом против перекрытия движения. Кто-то просто подгоняет неторопливого водителя.

Какими бы ни были причины, желающему протяжно погудеть следует помнить, что, во-первых, звуковой сигнал ничего не меняет, а во-вторых — раздражает окружающих водителей, которые в ответ могут напакостить вам: не пустят в соседний ряд при перестроении, к примеру. Так что если ситуация на дороге не аварийная, то есть нет риска ДТП, сигналить нельзя.

Привет, сосед!

Отдельного упоминания требует сигнал, поданный во дворе жилого дома. Взрослому дееспособному человеку не нужно напоминать, что сигнал во дворе способен перебудить жильцов, если дело происходит ночью, или спящих днем детей. Однако деревенская привычка приветствовать знакомых гудком все еще жива и временами проявляется во дворах крупных российских городов. К сожалению, наказание за сигнал во дворе жилого дома такое же смехотворное, как и за необоснованный гудок на городской улице.

Разве это штраф?

Согласно статье 12.20 КоАП РФ,

нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

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Хорошо еще хоть скидка в 50% за данный проступок не предусмотрена (). Реальных же постановлений, вынесенных за это правонарушение, очень мало. Потому многие водители считают приемлемым лишний раз надавить на клаксон.

Каждый раз, когда у вас возникнет такое желание, предлагаю вспомнить, что гудок — лучший индикатор культуры местных водителей. Чем чаще голосят на дороге автомобили, тем ниже уровень. Наверняка многие из вас, посещая некоторые азиатские страны или те же сверхпопулярные у наших соотечественников Турцию с Египтом, замечали, как часто и беспричинно сигналят там местные. По поводу и без, просто так. Такое поведение характерно для стран, в которых массовая автомобилизация случилась относительно недавно, а Правила дорожного движения если и существуют, то условные. При этом за их соблюдением особо никто не следит. С другой стороны, услышать звуковой сигнал на дорогах Европы — большая редкость. Если, конечно, вам не попался темпераментный испанец или итальянец — это скорее исключение, подтверждающее правило.

Сигнальте пореже, друзья, — давайте повышать культуру вождения вместе.

А вот что будет, если посигналить гаишнику, зазевавшемуся на светофоре? Об этом читайте тут.



